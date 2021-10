In questo articolo proponiamo la ricetta della torta di mele di Sant’Orfeo, ricca di frutta, con poco impasto e profumata di cannella.

Questa torta è facile da realizzare, buona da mangiare per merenda o dopo una cena con amici o parenti.

5 mele, una pera e tanta uva passa, è la ricetta quasi dimenticata della torta dalle antiche origini. La torta di mele di Sant’Orfeo è una specialità dell’Umbria con il tempo dimenticata, tanto che gli stessi abitanti quasi non la conoscono.

Ricca di frutta, morbida, dalla consistenza quasi cremosa e molto umida. Ottima da gustare calda, e mangiata il giorno dopo resta soffice e gustosa.

La varietà di mele adatta a questa torta è la renetta, un po’ acida all’esterno e dolce e aromatica man mano che la mangiamo.

Vediamo cosa occorre per la preparazione.

Ingredienti per una tortiera a cerchio apribile di 20 centimetri di diametro

a) 500 grammi di mele renette;

b) 1 pera abate;

c) 2 cucchiai di succo di limone;

d) 120 grammi di zucchero semolato;

e) 3 uova;

f) 16 grammi di lievito per dolci;

g) cannella in polvere q.b.;

h) 150 grammi di burro;

I) 80 grammi di farina 00;

L) 20 grammi di latte;

m) 130 grammi di uva sultanina.

Procedimento

Mettere in ammollo per una quindicina di minuti l’uvetta in acqua tiepida. Per eliminare l’eccesso di acqua, scolarla e tamponarla con l’asciugamano.

Sbucciare le mele e la pera e tagliarle a dadini della grandezza di 1 centimetro.

Metterle in una terrina con un po’ di limone in modo da non farle annerire.

Sciogliere il burro e lasciarlo raffreddare.

Prendere una ciotola e versare lo zucchero, la farina e il lievito opportunamente setacciati, le uova, il burro sciolto, il latte tiepido e per finire i cubetti di frutta. Amalgamare bene tutti gli ingredienti. Prendere la teglia, imburrarla e ricoprirla con la carta forno. Versare il composto all’interno. Livellare la superficie e mettere nel forno statico a 170 gradi e lasciare cuocere per 45/50 minuti.

Trascorso questo tempo togliere la torta dal forno e lasciarla raffreddare prima di estrarla delicatamente dalla teglia.

Se piace, spolverizzare la torta con lo zucchero a velo e servire.