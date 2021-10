Una dieta ricca di vitamine potrebbe rivelarsi il migliore aiuto della nostra vita in campo alimentare. Sono sempre di più le campagne informative delle associazioni di ricerca che sottolineano questa cosa. La nostra Redazione informa quotidianamente i Lettori su nuovi studi e nuove scoperte in campo medico-scientifico. Non solo la prevenzione è importante, ma anche l’informazione. E, a tal proposito, ecco come ulteriori e nuovi studi medici sosterrebbero che questo frutto sia un grande aiuto per il cuore. Ma parlando di alimenti benefici ecco che un vero e proprio bilico di vitamine parcheggiato nel nostro frigo sarebbe questa verdura alleata della pelle. Le nostre nonne amavano raccoglierla, lavarla con cura e cucinarla. Oggi la troviamo comodamente pronta, anche se spesso rischia di perdere i nutrienti nei processi di lavorazione.

Uno degli alimenti più ricchi di vitamina A

Gli spinaci secondo la scienza dell’alimentazione sarebbero uno degli alimenti con la maggiore concentrazione di vitamina A.

Riportiamo uno studio interessante di Fondazione Umberto Veronesi nel quale sono elencati gli alimenti con più vitamina A.

Questa vitamina sarebbe una delle migliori difese naturali dall’attacco del tumore alla pelle. Malattia che spesso sottovalutiamo, ma, che, come tutte, è dietro l’angolo.

Assumere con una certa frequenza gli spinaci che in generale tutti i cibi ricchi di vitamina A, diminuirebbe secondo gli studi la possibilità di sviluppare determinati tumori. Senza dimenticare che questa vitamina, chiamata scientificamente retinolo, sarebbe anche un ottimo alleato delle ossa e dei denti.

Come tengono a precisare comunque anche i ricercatori, la sola assunzione di alimenti seppur ricchi di vitamina A, non significa prevenire il cancro. Certamente, studi e statistiche alla mano, inserire in una dieta equilibrata tanta vitamina A potrebbe garantire al nostro organismo nutrienti di elevato beneficio.

Il segreto della cottura degli spinaci è il tempo

Accennavamo sopra all’importanza della cottura di alcuni alimenti, come i nostri spinaci, per non perdere i nutrienti. Sappiamo che gli spinaci sono catalogati dalla scienza nutrizionale come uno degli alimenti dall’elevata quantità di ferro.

Ecco allora che per non perdere anche questo importante nutriente, sarebbero fondamentali due passaggi nella preparazione degli spinaci:

lavarli per bene in acqua fredda, ma senza lasciarli in ammollo troppo a lungo;

cuocerli possibilmente a vapore, ma non per troppo tempo.

Ricordiamo, infine, che le nostre nonne utilizzavano l’acqua del lavaggio degli spinaci inserendola nelle zuppe e nei minestroni. Proprio così da non perdere nessun nutriente benefico durante il percorso di preparazione.

