Sembra assurdo ma delle volte quello che accade nella vita vera va ben oltre la più fervida immaginazione dei film più fantasiosi. Ogni tanto giunge notizia di storie gloriose e rivincite sulla vita che ci fanno commuovere, in altri casi quelle di cronaca nera che non vorremmo mai sentire.

Per chi è appassionato di racconti tratti da storie vere, il catalogo Netflix mette a disposizione svariati film e serie per soddisfare tutti i gusti. Tuttavia uno in particolare sta attirando l’attenzione del grande pubblico perché parla di un evento che potrebbe accadere ad ognuno di noi.

Una sconvolgente storia vera ci terrà incollati allo schermo con questo film Netflix da vedere assolutamente

A chi non piacerebbe incontrare la persona della propria vita seduto a un bar o magari dentro una libreria e coronare un sogno romantico? Vero, ma con i tempi che cambiano, evolvono anche i modi di incontrare persone nuove. Tinder è l’applicazione che, come molte altre, da una decina di anni aiuta le persone a mettersi in contatto ed incontrarsi e che in tantissimi usano nel Mondo.

Insomma un’app d’incontri in cui caricando le proprie foto si possono esprimere e ricevere apprezzamenti da altre persone. Quando l’interesse è reciproco scatta il “match”, ossia la compatibilità, e le due persone possono cominciare a parlare.

C’è chi per fare colpo ostenta fisici da urlo, chi invece mostra i propri interessi, altri mettono in evidenza una ricchezza da sceicchi. Ma siamo sicuri di chi siano veramente queste persone?

Quando la realtà batte la fantasia

“Il truffatore di Tinder” è una sconvolgente storia vera sulla quale è stato creato il film documentario da vedere tutto d’un fiato su Netflix.

Questo film documentario racconta la storia di più ragazze raggirate dal medesimo soggetto.

Si presenta come Simon e dai suoi profili social risulta di bell’aspetto, affascinante, ricco, dolce padre separato ed amante della bella vita. Insomma un profilo che potrebbe attrarre molte donne.

Al momento del match su Tinder, Simon è subito premuroso e gentile, un vero cavaliere che dedica le migliori attenzioni alla propria signora. Viaggi di lusso, cene stellate e mastodontici mazzi di rose sono solo alcune delle armi utilizzate da Simon. Presto, però, le storie da mille e una notte avranno una brusca inversione di rotta.

Simon racconta di essere l’erede di un’azienda che produce diamanti, ragione della sua ricchezza, e che per questo spesso viaggia per lavoro. Tutto sarà sconvolto quando a seguito di un attacco da parte di presunti rapitori chiederà aiuto alle proprie partner. Non sveliamo di più sulla trama ma quello che accade in seguito ci lascerà letteralmente a bocca aperta.

