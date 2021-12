Come passare una piacevole serata a casa aspettando la mezzanotte? Davanti a un bel film, ovviamente! Ecco i 3 film da vedere a Capodanno su Netflix che ci faranno ridere, commuovere e riflettere incollati allo schermo.

Come trascorrere la notte di San Silvestro a casa

Anche quest’anno la notte di San Silvestro sarà all’insegna della prudenza. Niente assembramenti e feste in piazza, niente balli in discoteca. Saranno in molti allora a trascorrere la serata a casa, circondati dai propri affetti più stretti.

Ma non è detto che un festeggiamento tranquillo debba essere per forza noioso! Innanzitutto ci si può divertire a cucinare in compagnia: magari preparando una di queste tre ricette originali con la sfoglia, che trasformano cotechino e lenticchie in un piatto raffinato e sfizioso per Capodanno. Oppure creando col fai da te un segnaposto che si trasforma in una simpatica sorpresa per la mezzanotte.

Ma, dopo cena, come passare il tempo prima del fatidico conto alla rovescia? Un’ottima idea è guardare un bel film in compagnia. Su Netflix sono disponibili tre titoli che sicuramente sapranno intrattenere tutti.

3 film da vedere a Capodanno su Netflix che ci faranno ridere, commuovere e riflettere incollati allo schermo

Il primo film da non perdersi non è un classico per le feste, ma una proposta recente. Questa commedia satirica è infatti uscita da pochi giorni su Netflix e da appena qualche settimana al cinema. Non c’è dunque il rischio che la maggior parte degli ospiti abbia già visto il film.

Si tratta di Don’t look up, del regista Adam McKay. La trama segue le vicende di due astronomi che cercano di mettere in guardia l’umanità: un’enorme cometa è in rotta di collisione con la Terra e rischia di distruggere il Pianeta. Ma la notizia viene accolta dal disinteresse generale.

La premessa è drammatica e il film è a tratti commovente, ma non pesante. Anzi, guardandolo, si ride. Soprattutto, però, si riflette: non solo sugli effetti del cambiamento climatico, ma anche su come l’umanità ha affrontato il Covid 19.

Insomma, il film è adatto per concludere l’anno passato e attendere speranzosi quello nuovo. C’è chi ha trovato Don’t look up troppo lungo, ma le due ore e venti di durata sono perfette per passare il tempo prima della mezzanotte.

Ciliegina sulla torta è il cast stellare: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Jonah Hill.

Non tutti, però, hanno voglia di riflettere in una serata di festa. Per un’atmosfera più allegra non c’è niente di meglio che una commedia romantica. Su Netflix ce ne sono due perfette per l’occasione.

Un po’ di romanticismo aspettando l’anno nuovo

La prima commedia romantica da non perdersi a Capodanno è “Holidate”, film uscito nel 2020. La storia narrata si svolge proprio durante le feste: due sconosciuti, interpretati da Emma Roberts e Luke Bracey, sono stanchi di passare le vacanze da single. Così decidono di trascorrere le feste come “fidanzati” platonici, beffandosi dei parenti. Ma i sentimenti sono dietro l’angolo…

Insomma, un film perfetto per chi è stanco degli zii che ogni Natale chiedono: “e la fidanzatina non ce l’hai? Quand’è che ti sposi?”

La terza e ultima proposta è ormai un classico per San Silvestro. L’hanno già visto quasi tutti, ma lo si riguarda sempre con piacere: parliamo de Il diario di Bridget Jones. Il monologo iniziale sui buoni propositi per il nuovo anno è ormai una scena cult. Per cominciare il 2022 con un po’ di sana leggerezza.

