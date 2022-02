I siti di streaming sono delle fonti inesauribili di intrattenimento, tra film e serie TV anche chi ha gusti molto particolari in fatto verrà soddisfatto.

Infatti tra Netflix e Amazon Prime sarà possibile scoprire dei veri capolavori comodamente seduti in poltrona. Abbiamo riscoperto la gioia dello streaming durante i mesi di chiusure dovute alla pandemia. Tra un esperimento in cucina e una lettura, infatti, film e serie tv sono stati i nostri compagni fidati. Tra le serie televisive sbarcate su Netflix che non bisognerebbe perdersi troviamo “Maid”.

Uno degli ultimi film su Netflix è uscito nel 2019 con la direzione di Clint Eastwood, “Richard Jewell”.

Si tratta di un film tratto da una storia vera ambientata durante le Olimpiadi di Atlanta, in Georgia, del 1996.

Ecco il film tratto da una storia vera da vedere assolutamente su Netflix per riflettere su un problema attuale

La storia narra la vicenda che vede protagonista la guardia giurata Richard Jewell. Durante le Olimpiadi estive che si stavano svolgendo ad Atlanta nel 1996 il protagonista salva centinaia di persone da un attacco terroristico diventando un eroe.

I media lo trasformano rapidamente in una vera e propria icona. Tanto rapidamente, però, da eroe si trasformò nel primo sospettato dell’FBI, un criminale.

Infatti l’FBI comincia ad indagare e concentra la sua attenzione proprio su Jewell. Mai accusato formalmente finisce in prima pagina dai media con il sospetto di essere stato proprio lui ad aver piazzato la bomba. Un film che lascia l’amaro in bocca per la vicenda.

Una storia che ci dimostra come l’eroe da idolo si trasforma in un mostro che deve difendersi da accuse infamanti.

Pubblico e critica

Il film è stato criticato e non è stato accolto con entusiasmo da tutti. Tra i protagonisti troviamo Paul Walter Hauser nel ruolo di Jewell, Kathy Bates nel ruolo della madre e Olivia Wilde nel ruolo di una spregiudicata giornalista.

La vicenda di Jewell si propone come esempio per far capire quanto i media possano essere dannosi se utilizzati in maniera sbagliata.

Infatti gli stessi che resero il protagonista un eroe arrivarono a rovinargli la vita tra morbosità ed errori grossolani. Ecco, quindi, il film tratto da una storia vera da vedere assolutamente su Netflix.