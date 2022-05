Maggio è un mese importante per lo zodiaco. Vi confluiscono, infatti, diversi eventi astrologici che andranno decisamente a mutare il quadro della situazione. Abbiamo già visto come, a fine aprile, sia arrivata la Luna nuova che favorirà particolarmente il Leone.

Il quinto mese dell’anno, invece, segnerà l’ingresso in Ariete di Giove, Venere e Marte, seppure in periodi diversi. Il primo arriverà la settimana prossima, il secondo è entrato qualche giorno fa, mentre l’ultimo arriverà il 25. Questo porterà notevoli influssi positivi su diversi segni. Uno in particolare potrebbe addirittura cambiare vita.

Andiamo però con ordine e partiamo dai Gemelli. I nati sotto questo segno di aria vedranno arrivare davvero molta fortuna a maggio. Dopo un aprile non proprio glorioso, ecco che in questo mese le cose cominceranno a girare, anche grazie a Mercurio. Chi svolge professioni in proprio potrà realizzare alcuni affari interessanti. Coloro i quali pensano di avere idee innovative da sviluppare possono iniziare a farlo. La dea bendata sarà al fianco degli audaci. Anche in amore le cose cominceranno a girare per il verso giusto. Per i single, questo potrebbe essere il mese dell’arrivo di Cupido e non è detto non sia un dejà vu, ovvero un gradito ritorno a sorpresa.

Cascata di fortuna per Gemelli e se per Cancro inizia un maggio da favola, a questo segno di fuoco potrebbe addirittura cambiare la vita

Se Gemelli riderà, Cancro, addirittura, gongolerà. Questo perché sarà un periodo davvero favoloso. Sarà l’ambito professionale, più che quello affettivo, a far godere davvero i nati dal 22 giugno al 22 luglio. Tutti i pianeti sono allineati in maniera perfetta. Ciò farà sì che si possano ottenere davvero molti risultati positivi. A livello economico, ma non solo. L’ambiente lavorativo riserverà solo soddisfazioni. Bisognerà stare un po’ attenti, invece, a quello sentimentale. Un’eccessiva attenzione solo al lavoro, potrebbe, alla lunga, creare qualche problema. Quindi, è richiesta massima attenzione per evitare di gongolare da un lato e piangere dall’altro.

Tuttavia, sarà il Sagittario il grande protagonista di questo mese. I nati dal 22 novembre al 21 dicembre, infatti, potrebbero trovare il grande amore. I single sono avvisati: questo periodo si preannuncia ottimo per loro. Chi, invece, viaggia già in coppia, avrà la possibilità di consolidare il rapporto. In caso di malintesi nati nelle settimane precedenti, ecco che maggio arriva nel momento giusto per risolverli e far tornare nuovamente serena la situazione. Tutto a gonfie vele anche dal punto di vista professionale. Soprattutto chi lavora in proprio sarà chiamato a investire, perché i proventi arriveranno a stretto giro di posta.

Dunque, cascata di fortuna per Gemelli. e se per Cancro questo maggio sarà una favola, ancora di più lo potrebbe essere per Sagittario. Vedranno un nuovo, forse grande amore all’orizzonte, grazie all’ingresso prolifico di Giove in Ariete.

