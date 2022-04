Secondo l’oroscopo, a maggio tutti i segni zodiacali si sentiranno più che mai liberi di fare ciò che desiderano dal profondo del cuore. Proprio per questo, sarà un mese all’insegna del rinnovamento e del cambiamento interiore. Inoltre, per molti segni zodiacali le stelle prevedono novità molto positive in ambito amoroso.

Come abbiamo illustrato in precedenza, questa è una primavera all’insegna dell’amore per Acquario, Ariete e Bilancia.

A maggio, gli Ariete con un partner avranno voglia di trascorrere del tempo insieme a lui. Potrebbe essere il momento giusto per prendersi una vacanza e viaggiare assieme alla propria dolce metà. Questo mese nello specifico, tuttavia, potrebbe non essere particolarmente positivo per i single di questo segno.

La Bilancia sarà assistita da Venere, che riaccenderà la passione perduta per il suo compagno. Grazie all’influenza di questo pianeta, i single avranno invece numerosi flirt. Tuttavia, oltre a quelli citati, dal punto di vista amoroso anche altri segni zodiacali saranno i protagonisti del mese che sta per cominciare.

Primavera all’insegna dell’amore per Acquario, Ariete e Bilancia, ma ecco altri 3 segni zodiacali che a maggio faranno faville

Lo Scorpione sarà, probabilmente, sarà quello che potrà dirsi più fortunato in amore nel corso di maggio. I single avranno più che mai opportunità di trovare un compagno o una compagna. Infatti, non avranno alcun tipo di preoccupazione e pertanto irradieranno una forte energia positiva, che gli permetterà di risultare particolarmente carismatico per le persone che avrà attorno. Grazie all’influsso di Venere, difficilmente qualcuno potrà resistere al loro fascino magnetico. Tutti ne saranno stregati. Chi ha una relazione vivrà un periodo di forte soddisfazione, privo di tumulti.

I Gemelli avranno, finalmente, l’occasione di sviluppare maggiore empatia nei confronti del prossimo. Questo li renderà dei partner migliori e li spingerà a cercare di sanare le controversie createsi con i compagni nel corso dei mesi precedenti. Poche e semplici parole potrebbero non bastare per le relazioni troppo compromesse, ma sono una buona base di partenza. Se i Gemelli sapranno sfruttare bene l’occasione, maggio sarà per loro un mese molto positivo dal punto di vista dell’amore.

Per i Pesci, maggio porterà grande affetto e tenerezza nei confronti delle persone amate. Pertanto, sarà un buon mese sia per rafforzare le relazioni già esistenti che per intrecciarne di nuove. Il loro fascino naturale sarà amplificato, dunque attireranno attenzioni da parte di diverse persone.

