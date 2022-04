Luna nuova in Toro porterà un maggio di coraggio a Leone, tanto stress a Capricorno e interessanti prospettive per il futuro a questo segno

Siamo giunti ormai al termine del mese di aprile. La primavera entra definitivamente nel vivo e ci proietta ormai nell’estate. Un mese o poco più e anche le scuole saranno finite. Inizieranno le prime vacanze, con il ponte del 2 giugno a essere il primo vero spartiacque tra la stagione primaverile e quella estiva. Il tutto, ovviamente, clima permettendo.

Abbiamo visto come, nell’oroscopo, dopo un inizio anno fantastico, siano arrivati i primi problemi per l’Ariete. Se il weekend scorso è stata solo una parentesi, lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, i problemi di coppia permangono e non si risolveranno certo a breve. A livello professionale, invece potrebbe arrivare una decisa svolta con l’inizio del prossimo mese.

Di sicuro sarà un maggio da leoni per il… Leone. Eh sì, perché con l’arrivo della Luna nuova dal 30 aprile, i nati dal 23 luglio al 22 agosto saranno chiamati a tirar fuori gli artigli, soprattutto in campo lavorativo. Potrebbero arrivare comunicazioni importanti, con opportunità da prendere al volo. Un posto vacante da raccogliere, un’ipotesi di trasferimento per migliorare la propria posizione anche economica. Un incarico di fiducia che aspetta solo un po’ di coraggio per essere assunto. Non solo, perché ci potrebbe anche essere l’idea di fare un investimento improvviso, da valutare in pochissimi giorni. Coraggio sarà la parola d’ordine d’inizio mese, ricordando che Saturno è sempre in opposizione, quindi sarebbero da evitare follie.

Saranno giorni piuttosto stressanti quelli che attendono, invece, il Capricorno. I nati sotto questo segno di terra, infatti, dovranno convivere con forti responsabilità. Si consiglia loro un bel massaggio al nervo vago, ogni sera, durante queste settimane, per far passare lo stress. Avranno, infatti, notevoli carichi di aspettative da dover sopportare. Quindi, bisogna armarsi di calma, pazienza e tranquillità per non farsi sommergere. Anche in questo caso, la Luna nuova del 30 aprile sarà molto ben accetta. Anche perché arriverà subito dopo il giorno più stressante della settimana, dove sembreranno piovere problemi da qualsiasi parte. Per questo sarà importante recuperare bene la sera, cercando di staccare, magari con iniziative ludiche o che favoriscano un sonno sereno.

Infine, dalla prossima settimana comincerà a sorridere lo Scorpione. Saranno, però, sorrisi che si prolungheranno fino all’autunno. Questo perché si metteranno le basi per dei progetti che daranno i loro frutti nei prossimi mesi. Non bisognerà avere fretta, ma innaffiarli quotidianamente con pazienza e attenzione, come quando si mettono a dimora le piccole piantine. I nati dal 23 ottobre al 22 novembre dovranno agire come dei bravi contadini, per poi raccogliere abbondanti frutti tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Guarda caso, quando si entrerà nel loro mese.

