È sorprendente il motivo per cui mettere una banconota in frigorifero impedirebbe alle bollette della luce di schizzare alle stelle

Risparmiare sulle spese delle bollette è un’esigenza sempre più sentita. Non è facile far quadrare i conti e ogni piccolo risparmio può nel tempo diventare significativo. Il controllo degli elettrodomestici è una delle operazioni più importanti da fare spesso. Infatti un elettrodomestico mal funzionante consuma di più ed è meno efficace. La porta di un frigorifero che non chiude bene, per esempio, potrebbe far schizzare la bolletta della luce e far deteriorare più rapidamente i cibi.

La prova da fare

La guarnizione del frigorifero ha una funzione molto importante. Permette all’elettrodomestico di mantenere la temperatura bassa all’interno e di non far entrare il caldo esterno. Sigilla l’apparecchio e gli permette di funzionare bene. Se la guarnizione è rovinata, il caldo entra dall’esterno e favorisce il deterioramento degli alimenti. Fa anche schizzare le bollette alle stelle perché obbliga il frigorifero a un superlavoro.

Come controllare la guarnizione? Semplicemente verificando che non ci siano spazi tra la porta e il frigorifero. Se la guarnizione ha macchie di muffa o screpolature vuol dire che dobbiamo sostituirla. Alcune volte non ci sono segni di deterioramento così evidenti e allora possiamo fare la prova della banconota. Basta mettere una banconota tra il frigo e la porta e chiudere. Proviamo ora a sfilarla. Se non viene via facilmente, vuol dire che la guarnizione è ancora buona. Se invece si sfila con estrema facilità ed è sporca di muffa, allora deve essere sostituita.

Sostituire una guarnizione è un’operazione semplice che possiamo fare da soli e con poca spesa. La maggior parte dei frigoriferi ha la guarnizione ad incastro, che si sostituisce con estrema facilità, ed è reperibile sia nei negozi di elettrodomestici che online. Per acquistare il ricambio giusto dobbiamo rilevare i dati presenti nella targhetta interna al frigorifero, che identificano il modello. Ogni modello, infatti, ha la sua guarnizione.

Prima di iniziare con i lavori è necessario staccare la spina. Per rimuovere la guarnizione basta sollevare un lembo partendo dall’angolo in alto e tirare. La guarnizione verrà via facilmente. Ora puliamo accuratamente lo spazio in cui dovremo inserire la nuova guarnizione. Saranno sufficienti uno spray multiuso e un panno in microfibra. Quindi montiamo la nuova guarnizione, sempre partendo dall’angolo in alto.

Facciamo pressione con le dita per farla ben aderire. Controlliamo con la banconota che ci sia un’aderenza perfetta. Con questo semplice stratagemma il frigorifero sarà più efficiente e consumerà meno. Se la guarnizione non è ad incastro, seguire le indicazioni fornite dalla ditta produttrice. È sorprendente il motivo per cui, con questo semplice modo, riusciamo a risparmiare.

