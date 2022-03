Finalmente con la primavera la scelta della frutta di stagione continua ad ampliarsi. Quasi finito il tempo di arance, kiwi, mele e pere, anche se li avremo a disposizione ancora per un po’. Si fa sempre più vicino il momento di gustare delle succosissime ciliegie o delle stupende fragole.

Ma oltre a questa frutta rossa che tanto amiamo, la primavera porta una varietà incredibile di frutta. Anche un frutto dolce e gustoso che spesso viene un po’ bistrattato, la nespola.

Probabilmente siamo abituati a mangiarla più che altro verso maggio o giugno, ma in realtà è un frutto primaverile. Conosciuto con la prugna da tutte le nonne per favorire il regolare funzionamento dell’intestino, ha molti altri benefici.

Questo dolcissimo frutto non avrebbe solo proprietà lassative utili a chi soffre di stitichezza ma è anche ricco di antiossidanti

Le nespole che troviamo in primavera e all’inizio dell’estate appartengono alla varietà Eriobotrya japonica. Originarie della Cina Sud-orientale, hanno quasi sostituito del tutto la nespola comune che matura in autunno.

Se consumate ben mature queste gemme dal colore giallo-arancione sono morbide e dolcissime. Quando si tratta di primizie invece il sapore varia leggermente, lasciando un retrogusto un po’ più acerbo. Ottime per uno spuntino dietetico oppure per preparare marmellate.

Benefici per l’organismo

Le fibre insolubili delle nespole, soprattutto le pectine, potrebbero avere effetti lassativi. Utili anche per proteggere il colon e ridurre potenzialmente anche l’assorbimento del colesterolo. Ma la nespola contiene anche buone quantità di flavonoidi dal potere ossidante e diverse vitamine. Una tra tutte la vitamina A, significativa per il mantenimento dell’integrità delle membrane mucose e della pelle. Grazie al buon apporto di potassio, inoltre, sarebbe d’aiuto per proteggere la salute cardiovascolare. Ma contengono anche fosforo, ferro, calcio e magnesio, fondamentali per il nostro organismo.

Come mangiarle

Abbiamo già detto che sono perfette per uno spuntino veloce a metà mattinata o nel pomeriggio. Con le nespole ben mature si possono preparare confetture, marmellate o anche una buonissima cheesecake. Ma anche una crostata alle nespole o una torta al pan di Spagna per quanto riguarda i dolci. Grazie al loro sapore con un retrogusto un po’ più acerbo se non mature sono perfette per salsine varie. Una deliziosa salsina alle nespole si sposa bene con le carni bianche ma anche con i crostacei.

Insomma, questo dolcissimo frutto non avrebbe solo proprietà lassative ma molti altri benefici. Attenzione però ai semi delle nespole, spesso utilizzati per la preparazione di digestivi e liquori. Questi, infatti, conterrebbero molti alcaloidi tossici come ad esempio i glicosidi cianogeni. Come riporta anche l’Istituto Humanitas potrebbero scatenare sintomi gravi e in alcuni casi pericolosi. Tra questi vomito e anche difficoltà respiratorie.

