Il trucco è uno degli accessori più amati dalle donne ma nell’ultimo decennio anche molto apprezzato dagli uomini.

Il trucco è una sostanza utilizzata per colorare il viso, in modo da renderlo più armonico correggendo con il contrasto luci ombre quegli aspetti che non ci piacciono della nostra fisionomia.

Il suo utilizzo infatti è legato alla bellezza proprio perché ci permette di modificare un po’ i nostri connotati.

Per decorare il viso esistono vari prodotti dal classico fondotinta, al correttore, piuttosto che ombretti, matite, eyeliner e rossetti vari.

Insomma i prodotti da applicare sono veramente infiniti e per farlo utilizziamo diversi pennelli e spugnette.

Questi attrezzi del mestiere dopo diverse applicazioni andrebbero però puliti e igienizzati, nonché puliti dagli eccessi di prodotto che si impregnano nelle loro setole.

Non solo alcol e bicarbonato ma per pulire i pennelli e le spugnette da trucco velocemente basta 1 prodotto economico che abbiamo nel bagno di casa

Per farlo ci sono diverse soluzioni, la prima è quella di acquistare un prodotto specifico direttamente al supermercato piuttosto che negli appositi negozi.

Oppure potremmo optare di pulire i nostri pennelli utilizzando dei comuni prodotti da bagno.

Il più efficace e che rispetterebbe anche le setole dei pennelli che spesso sono vere, è lo shampoo.

Basterà infatti procurarsi uno shampoo a pH neutro ed applicarlo direttamente sul pennello.

Basterà applicare una quantità di prodotto in un contenitore e passarvi dentro più volte da ambo i lati il pennello. Con dell’acqua tiepida e risciacquare e ripetere l’operazione fino alla pulizia completa del pennello. Lo stesso procedimento possiamo farlo per eliminare i residui di trucco dalle spugnette.

Asciugare le setole del pennello con l’aiuto di un panno di cotone, avendo cura di strofinare le setole solo dall’attaccatura alla punta. Ripetere l’azione più volte per permettere di eliminare quanta più acqua possibile. Successivamente riporre al sole i pennelli per qualche ora.

L’operazione di asciugatura così proposta ci permette di evitare che le setole possano indurirsi separatamente. Per le spugnette invece basterà riporle in una zona arieggiata, avendo cura di non poggiarle direttamente sulla superficie per evitare che i batteri possano contaminarle.

Un’altra soluzione casalinga molto gettonata è l’uso del sapone di Marsiglia. Il procedimento da seguire sarà per lo più lo stesso di quello descritto precedentemente.

Come evitare di romperli

Quando laviamo i pennelli è indispensabile evitare di bagnare la parte metallica e il legno del manico. L’acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente sulle setole. Pena un’usura precoce del pennello stesso che sarà facilmente esposto a rotture.

Non solo alcol e bicarbonato ma per pulire i nostri pennelli per il trucco bastano piccole accortezze e prodotti che abbiamo già in casa. Il risultato non ci deluderà.

