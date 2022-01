Tutti conoscono il proprio segno zodiacale e molti credono nell’influenza delle costellazioni nella vita. Gli oroscopi impazzano sui media e anche chi non ci crede fino in fondo, fa attenzione al suo segno se passa l’oroscopo alla radio. Chi a Capodanno non ha guardato come sarebbe stato l’anno per il suo segno? Ebbene, Capricorno e Acquario ma anche Pesci e questi altri segni zodiacali possono essere baciati da fortuna e soldi quest’anno.

Anche chi non legge l’oroscopo a volte ha fatto riferimento ai segni zodiacali, magari per giustificare una giornata negativa. Spesso si lega il carattere di una persona al suo segno. Per esempio chi è creativo è del segno X, chi è razionale del segno Y, chi ha un carattere deciso del segno Z. Ad esempio ci sono segni che sono più irascibili e questi segni zodiacali meglio non farli arrabbiare altrimenti sono guai per tutti.

È curioso notare come il termine segno e sogno si assomiglino. Entrambi appartengono alla sfera irrazionale dell’uomo. Senza scomodare Freud, molti attribuiscono all’attività onirica valenza di indicazione per la vita reale e pensano che alcuni sogni siano significativi. Così c’è chi fa attenzione a questi sogni perché possono rivelare un problema nascosto, una premonizione o un avvertimento.

Si interpretano i sogni e si legge l’oroscopo nella speranza di trovare delle indicazioni favorevoli per la nostra vita. In realtà un sogno da solo o un oroscopo, non possono portare fortuna, denaro, salute e successo. Un detto latino sostiene che homo faber fortunae suae, l’uomo è l’artefice della sua fortuna, intesa come destino. Appio Claudio Cieco avrebbe scritto questo motto nella sua opera, le Sententiae. Secondo lo scrittore l’uomo deve avere la capacità di guidare il suo destino e di sapere gestire gli eventi che lo circondano.

Chi legge sull’oroscopo che il 2022 sarà un anno felice e ricco per il suo segno, sarà sicuramente contento. Ma se non mette in atto una serie di azioni nella vita reale per favorire quella fortuna, difficilmente il successo arriverà.

Chi ha successo? Colui che raggiunge gli obiettivi che si pone, che materializza i suoi sogni, che raggiunge i desideri. La strada per raggiungere il successo passa attraverso 4 semplici passaggi: motivazione, focalizzazione, programmazione, azione. La motivazione è fondamentale. Chi non desidera ardentemente raggiungere un obiettivo, realizzare un desiderio, alle prime difficoltà si arrederà.

La focalizzazione è determinante per individuare l’obiettivo da raggiungere. Occorre definire bene ciò che si vuole. L’obiettivo deve essere specifico, misurabile, attraente, realizzabile in tempi ben definiti. Per esempio, guadagnare 10.000 euro entro la fine dell’anno.

La parte più importante per avere successo

La programmazione serve per individuare i modi e gli strumenti per raggiungere l’obiettivo. Ogni obiettivo finale è fatto di tanti piccoli obiettivi. Per esempio, chi sogna di passare 15 giorni a marzo al caldo dei Caraibi, inizierà a programmare il viaggio. Definirà i giorni, sceglierà il volo, individuerà l’alloggio, ecc.

Infine l’azione, la parte più importante. Chi ha definito un obiettivo ed elaborato un piano, deve poi metterlo in pratica. Chi vuole andare ai Caraibi, inizierà col chiedere le ferie, prenotare il volo e l’albergo ecc. Infine, chi vuole guadagnare 10.000 euro cercherà un lavoro, oppure venderà dei servizi o farà della consulenza.

Tutti gli obiettivi raggiunti passano attraverso queste 4 fasi.

