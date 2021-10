Molti non seguono l’oroscopo, eppure ognuno di noi sa con precisione qual è il suo segno zodiacale. Molti conoscono anche il proprio ascendente, dei genitori, figli e del congiunto. A molti sarà capitato di sentire discorsi riguardo la compatibilità tra due persone in riferimento al segno zodiacale. Inoltre spesso ci capita di ascoltare conversazioni in cui si analizza il carattere di una persona in riferimento al segno sotto cui è nato. Sarebbe fantastico potere scoprire approfonditamente tutti i lati del carattere di una persona appena conosciuta. Forse ci risparmierebbe un sacco di problemi relazionali.

Quando si conosce una persona, si è attenti anche al carattere. I convinti seguaci delle costellazioni sostengono che il segno zodiacale ci può dire molto sul carattere vero di una persona. Attraverso il segno zodiacale si potrebbe conoscere aspetti che l’altra persona inizialmente non manifesta o tende a nascondere. L’irascibilità e l’impulsività, sono lati della personalità che si manifestano solamente in particolari situazione probabilmente dopo un certo periodo di conoscenza.

Inizialmente le persone sono calme, pacate, tendono a manifestare il meglio di sé stesse. I lati oscuri si manifestano solo successivamente. Magari i segni zodiacali ci potrebbero dare una mano per cercare di capire subito se una persona è pacata oppure se è impulsiva. Se questa è remissiva oppure tendenzialmente aggressiva. Quindi ecco la classifica dal più calmo al più impulsivo.

Questi segni zodiacali meglio non farli arrabbiare altrimenti sono guai per tutti

I quattro segni dello zodiaco più pacifici sono in ordine Bilancia, Vergine e a sorpresa Cancro e Toro.

La Bilancia è alla costante ricerca di armonia e serenità ed è anche il segno più calmo di tutti.

La Vergine è un segno tipicamente legato al rispetto, alla maturità e anche alla saggezza, cerca sempre soluzioni che soddisfino tutti.

Il Cancro è un segno molto sensibile e ama pace e tranquillità.

Invece le persone del Toro sono considerate calme e pacifiche, fino a che non si innervosiscono e allora meglio stare alla larga.

Capricorno, Pesci, Gemelli e Sagittario, sono contraddistinti da una certa tranquillità, ma sono anche capaci di forti scatti d’ira. La persona Capricorno è molto pacifica ma anche molto determinata. Un Capricorno se trova ostacoli li scavalca o li abbatte, è paziente ma se si tira troppo la corda, scoppia.

Il Pesci vive nel suo mondo, sognatore, può sembrare poco concreto, ma al momento opportuno tira furi la determinazione e la grinta. Ha un’alta capacità di sopportazione ma non fatelo arrabbiare veramente perché può scoppiare.

I Gemelli sono un segno sincero, anche troppo e quando perdono la calma lo si capisce subito. Un po’ come il Sagittario molto calmo ma capace di diventare molto cattivo se provocato e danneggiato di proposito.

I segni più impulsivi e irascibili

Leone, Acquario, Scorpione e Ariete sono le 4 costellazioni dello zodiaco più impulsive e irascibili. Questi segni zodiacali meglio non farli arrabbiare altrimenti sono guai per tutti. Mai irritare un Leone, si sente il più forte e reagirebbe alla velocità della luce. L’Acquario è pacifico ma anche molto umorale e impulsivo. Se qualcosa non è di suo gradimento, se si ritiene offeso non discute, reagisce.

Lo Scorpione è un segno paziente, si sa trattenere ma quando si supera il limite attacca con fulminea rapidità.

Infine l’Ariete, un segno che della sincerità e della schiettezza ne fa una bandiera, ma è anche impulsivo e impaziente. La persona Ariete quando vuole una cosa non può aspettare e se lo si ostacola, reagisce a testa basta senza pensare.

