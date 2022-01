Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo sempre di dare al Lettore delle mini guide su come vivere al meglio sia in termini economico-finanziari sia in termini domestici. In altre parole, cerchiamo di consigliare alcune azioni e poniamo l’attenzione su alcune scelte che possono danneggiarci. La spesa settimanale è un momento in cui molti dei nostri buoni propositi di corretta gestione patrimoniale ed economica possono scontrarsi con la realtà.

Di conseguenza, anche se si tratta di una spesa relativamente bassa, dovremmo concentrarci e non commettere alcuni errori. Infatti, se ripetiamo semplici errori per molte volte rischiamo di trasformarli in questioni di più grande impatto. Infatti, ecco i modi per risparmiare per la spesa settimanale comprando prodotti di qualità al supermercato.

Occhio al volantino e carta e penna

Quando torniamo a casa dal lavoro e svuotiamo la buca delle lettere ci accorgiamo che abbiamo spesso ricevuto dei volantini dai supermercati di quartiere. Invece di gettarli subito nella spazzatura potremmo prendere una matita e sottolineare i prodotti di cui abbiamo seriamente bisogno che troviamo scontati.

Allo stesso modo, possiamo prendere un piccolo quaderno e, invece di stilare la classica lista della spesa, possiamo scrivere alcuni menù. Magari programmiamo una bella cena in settimana e ci servono degli ingredienti che non vediamo in casa.

Se li scriviamo in un menù avremo una concezione maggiore delle spese da fare. In questo modo, possiamo anche arrivare preparati a fronteggiare sia dei contrattempi dell’ultimo minuto sia delle inutili perdite di tempo giornaliere per delle spese di poco conto.

Ecco i modi per risparmiare per la spesa settimanale comprando prodotti di qualità al supermercato

Inoltre, dovremmo cominciare a portarci le buste e le borse da casa. Certo, si tratta di pochi centesimi alla volta ma che sulla lunga possono pesare. Magari non pesano troppo, ma risparmiare anche solo 10 euro in alcuni mesi ci consente di prendere una o due pizze da asporto in più.

Inoltre, se abbiamo la fortuna di avere del tempo libero a disposizione per la cucina possiamo evitare sia di comprare dei cibi già pronti, sia di comprare dei cibi surgelati. Ogni passaggio in più costa e dunque la materia prima costerà sempre di meno rispetto a quella lavorata.

Comprare dei prodotti di stagione è sicuramente una valida scelta, proprio perché sono generalmente sia più economici sia più sani.

Infine, tre ultimi consigli: andare al discount, andare al discount senza fame e pagare in contanti. I discount non sono necessariamente peggio dei supermercati più blasonati: risparmiano sulla messa in posizione dei prodotti e sulle pubblicità. Andare al supermercato da affamati rischia di farci compiere spese inutili e se paghiamo in contanti riusciamo a tenere molto più sotto controllo le nostre spese.

