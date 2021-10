Ognuno di noi sogna moltissimo durante il sonno. La scienza sostiene che mediamente si fanno almeno 4-5 sogni per notte, alle volte possono arrivare fino a 7. Nella maggior parte dei casi non ricordiamo cosa abbiamo sognato, altre volte il sogno rimane ben impresso nei nostri ricordi. Occorre fare attenzione a questi sogni perché possono rivelare un problema nascosto, una premonizione o un avvertimento in relazione alla nostra vita.

Importanza e significato

Il significato dei sogni è uno degli aspetti più dibattuti della nostra cultura perché riguarda il nostro inconscio. Lo stesso Sigmund Freud se ne occupò nella celebre opera, l’Interpretazione dei sogni, scritta nel 1899. Quando si sogna un oggetto, un evento, una persona o un animale, si cerca di dare al sogno un significato. Per esempio, può capitare che si possa sognare un gatto. Quale significato possiamo dare a questa immagine onirica? Il gatto insieme al cane è l’animale domestico per eccellenza. Sognare un gatto potrebbe avere un risvolto positivo. Ma non sempre è così. I nostri esperti ne parlano in questo articolo: “Brutte notizie per chi fa questo sogno perché potrebbe essere premonitore di eventi sfortunati”.

I sogni di cui parliamo in questo articolo non andrebbero ignorati perché hanno un significato preciso. Questi sogni potrebbero mandare un avvertimento, rappresentare una premonizione, essere rivelatori di nuovi eventi, magari indicare una soluzione a un problema. Vediamo qual è il significato di alcuni di questi.

Attenzione a questi sogni perché possono rivelare un problema nascosto, una premonizione o un avvertimento

La casa è il nostro focolare domestico, il luogo di comfort per eccellenza. Il posto in cui ci sentiamo più sicuri. Sognare qualcuno che entra nella nostra casa è un segnale d’insicurezza. Può indicare paura per le critiche, vivere una situazione di pressione nell’ambiente di lavoro o magari anche in famiglia.

Sognare la gravidanza può avere molteplici significati. Il sogno di essere incinta può significare che si sta attraversando un periodo impegnativo per raggiungere un obiettivo importante. Invece il sogno di una donna incinta ha un significato negativo. Per esempio se un uomo sogna la moglie in gravidanza, significa che presto potrebbe essere caricato di nuove responsabilità.

Il sogno più brutto che forse si possa fare, è quello della morte. Tuttavia, il sogno della morte non ha un significato di premonizione ma di avvertimento. Sognare la morte può avere il significato di mantenere un comportamento prudente e di stare attenti alla propria salute. Ma questo sogno può anche significare l’arrivo di un grande cambiamento nella vita.

