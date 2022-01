Molti per rimediare al grigiore dell’inverno e ridare allegria a balconi e giardini hanno scelto piante colorate adatte per le temperature fredde. Come tutte le piante anche queste hanno necessità di essere curate, anche se le attenzioni che richiedono possono essere minime.

Chi vuole avere cura di queste piante e mantenerle belle a lungo, deve fare una giusta potatura, azione non semplicissima. Per esempio la rosa e il limone sono piante invernali che necessitano di sfoltimento e taglio dei rami e foglie secche. Ma oltre a rosa e limone adesso occorre fare la potatura dell’ortensia e in questo modo per evitare di danneggiarla.

Balconi e giardini carichi di colori anche nel grigio dell’inverno sono una gioia per gli occhi.

La natura ci ha riservato delle piante coloratissime adatte a resistere alle temperature rigide dell’autunno e dell’inverno. Tuttavia si deve avere un minimo di cura per questi fiori per evitare che muoiano. Chi non ha uno spiccato pollice verde può ottenere una esplosione di colori sul balcone in autunno con solamente 4 fiori facilissimi da curare.

Curare le piante è abbastanza semplice ma può rivelarsi un’operazione complicatissima per chi non sa come fare. A volte dei piccoli accorgimenti possono evitare che le piante muoiano. Ecco come avere un invidiatissimo balcone senza avere il pollice verde con questi preziosissimi segreti e le piante migliori.

Chi oltre che sul terrazzo ha anche in giardino un’ortensia il momento più adatto di potarla è tra gennaio e febbraio. Comunque chi ha questa pianta deve fare la potatura prima che le temperature cominciano a salire. Fare la potatura di un’ortensia non è compito semplice, va fatta nel giusto modo per evitare di rovinare la pianta.

La prima cosa da sapere quando si potano le ortensie è che i fiori vengono fatti dai rami giovani. Con la potatura invernale vanno tagliati solamente i rami vecchi che hanno già fatto i fiori. Chi deve potare questa pianta si deve attrezzare con guanti e cesoie. Si devono eliminare i rami più deboli, i rami e i fiori secchi e i rami che sporgono all’interno della pianta.

Una volta individuato cosa recidere, chi fa la potatura deve praticare un taglio netto e deciso con le forbici. La scelta delle cesoie per la potatura è altrettanto importante. Queste devono essere adatte anche a recidere alla base rami legnosi di maggiori dimensioni. Inoltre chi effettua la potatura deve disinfettare le cesoie prima di operare. Per l’ortensia il tipo di cesoie più adatte sono quello a cricchetto.

