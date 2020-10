Quanti di noi ammirano uomini di potere, figure carismatiche, persone dalla forte personalità. Leader che sono riusciti a diventare riferimenti per milioni di persone grazie ai loro comportamenti, ai loro pensieri. In questo articolo riportiamo alcuni segreti che hanno permesso a persone comuni di diventare dei leader nella professione e nella vita.

Come avere successo nella vita grazie a questi segreti rubati ai grandi leader

I leader sono persone come tutti. Il loro successo è un misto tra modi di pensare, modi di comportarsi, abitudini. Fattori evidentemente tutti efficaci a farli diventare delle persone vincenti, ammirate e seguite.

E se decidessimo di seguire i loro insegnamenti? Se adottassimo il loro pensiero, il modo di comportarsi, se seguissimo le loro abitudini, potremo diventare vincenti?

Sicuramente potremmo avere maggiore successo nella vita ed essere visti anche con occhi diversi, da chi ci circonda. Quindi, ecco come avere successo nella vita grazie a questi segreti rubati ai grandi leader. Ecco alcuni tratti comuni ai leader che si possono facilmente adottare.

Scegliere e pianificare sono i primi due segreti

Le persone di successo sono sicure. Quando decidono di fare una cosa, sanno che è la cosa migliore da fare ed è per il bene loro e degli altri. Una volta fatta la scelta, compiono le azioni necessarie per mettere in pratica quanto hanno deciso. La persona sicura è una persona che sceglie e agisce. Per diventare più sicuri basta cominciare a scegliere ed adottare le decisioni prese.

Non esistono scelte difficili o facili, ma solo scelte. Per fare la scelta migliore, occorre valutare tutti i pro e i contro. Se c’è da risolvere un problema, pensiamo alla soluzione migliore. Se si ha una esigenza, occorre studiare la strada migliore per colmarla.

Una volta individuato l’obiettivo, si deve pianificare il suo raggiungimento. Una efficace e attenta pianificazione, è il segreto che adottano i leader per arrivare a ottenere ciò che vogliono. Aiuta ricordare cosa scrive Sun Tzu nell’Arte della Guerra: le battaglie si vincono prima di combatterle.

I leader leggono molto e scrivono i loro piani e le loro idee

Scrivere e leggere è un altro segreto dei leader. Scrivere l’idea, l’obiettivo, la strategia, il piano d’azione, è un metodo efficace per avere sempre sotto gli occhi dove si vuole arrivare, ciò che si vuole ottenere.

Ma scrivere è anche un ottimo sistema per condividere le proprie idee, i propri pensieri, le proprie soluzioni ai problemi, la vision che si ha. Molti leader hanno divulgato le loro idee scrivendole.

Infine un leader legge molto. E’ costantemente spinto ad arricchire il suo pensiero per avere sempre nuove idee, per scoprire sempre nuove soluzioni. Leggere un libro è la strada più semplice, una incredibile forma di arricchimento del pensiero. Ci sono dei leader che leggono anche 3 o 4 libri contemporaneamente.

In tempi di Covid e di chiusure di locali alle 18, potrebbe essere il momento migliore per aumentare le letture in vista dell’obiettivo di diventare dei leader.

