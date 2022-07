Cancro e Gemelli vivranno un weekend da sogno assieme a questi 3 segni fortunatissimi e finalmente di nuovo felici

Luglio è ormai iniziato in pompa magna per lo zodiaco di alcuni segni, che stanno ritrovando un equilibrio perso da tempo. La più importante modifica del Cielo avvenuta in questi giorni è di certo il passaggio di Marte in Toro, che ha restituito ai segni di Terra un vigore sessuale che da diverse settimane mancava. In maniera simile, anche Mercurio influenza in maniera importante gli Astri, col suo ingresso in Cancro. Questo segno zodiacale sarà particolarmente colpito da grandi benefici, perché questo cambiamento avviene proprio a cavallo del suo compleanno astrale.

Tutti sanno infatti che dal 21 giugno al 21 luglio il re del cielo sarà proprio questo sensibile ed empatico segno d’Acqua. Tutti questi cambiamenti del quadro astrale delineano come Cancro e Gemelli vivranno un weekend da sogno. Ma non saranno soli: anche altri 3 segni godranno di fortune e gioie stupende. Ora è il momento di vedere nel dettaglio quali saranno e come le loro vite verranno cambiate dalla potenza degli astri di luglio. Anzitutto l’analisi dei primi due segni, appunto Cancro e Gemelli. Mercurio donerà ai cancerini una forza intellettuale tutta particolare. Il Cancro è un segno che di per sé fa della comunicazione, soprattutto emotiva e non verbale, un grande pregio. Mercurio è il pianeta principe di questa caratteristica, e infatti è il patrono dei commercianti e dei viaggiatori. L’energia al lavoro sarà al top, con grande saggezza e combattività.

Gemelli sarà il segno che più beneficerà di questa condizione astrale, ancor più perché Venere resta nel suo cielo. Il pianeta dell’amore e della sensualità coccolerà i nati sotto questo segno, e donerà loro una grande sensualità. I Gemelli, in questi giorni, saranno irresistibili per chiunque. Sprizzeranno forza da tutti i pori e saranno al centro dell’attenzione in ogni ambito della vita. Come detto in precedenza, anche altri 3 segni beneficeranno dell’influenza positiva di questi astri. Si tratta del Toro, della Bilancia e dell’Ariete. Toro, come spiegato, avrà un grande alleato in Marte che tornando finalmente nel segno colorerà la vita di potenza e carica sessuale.

Gli amici nati sotto questo segno saranno combattivi, dei veri guerrieri, desiderosi di feste e divertimento. Una condizione che durerà per tutta l’estate! Bilancia finalmente potrà dimenticare rabbia e nervosismo e tornare a quella felicità che mancava da tanto. L’estate sarà il tempo di qualche giusta frivolezza e della spensieratezza che si cercava. Arriverà, e farà bene, perché finalmente passerà anche la sensazione di sentirsi bloccati. L’Ariete invece subirà un po’ la fuoriuscita di Marte dal suo cielo e il passaggio in Toro, ma non per questo vorrà rinunciare al suo lato più folle. L’estate sarà comunque ricca di divertimenti!

