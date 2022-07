È luglio e tra le verdure di stagione più ghiotte abbiamo le carote. Coloratissime e dalle mille proprietà benefiche per la salute, questi ortaggi sono il contorno perfetto per l’estate. E proprio perché sono tanto speciali, è un peccato cucinarle sempre alla stessa maniera. Soprattutto se dobbiamo farle mangiare anche ai bambini. Perché fossilizzarsi sulle solite carote bollite o in padella, quando possiamo aggiungere un pizzico di creatività e allo stesso tempo semplificarci la vita, con questa ricetta sfiziosa e senza burro per prepararle al forno?

Verdure dai mille benefici

Perché le carote sono tanto preziose? La risposta è molto semplice: fanno bene alla pelle, agli occhi e al cuore, ma non solo. Sono diuretiche, quindi ottime da consumare in caso di cistite, ricche di vitamina C e di gran supporto per il sistema immunitario. Sono anche utili in caso di problemi di stomaco e abbassano i livelli di colesterolo. Se ancora non siamo convinti, dobbiamo ricordarci che favoriscono l’abbronzatura e la produzione di melanina. Inoltre, la vitamina E che contengono è un’alleata essenziale per una pelle radiosa e per ossa, muscoli e nervi. Insomma, un solo ortaggio può migliorarci letteralmente la vita, sotto tutti i punti di vista. Con questa ricetta, anche l’umore ne risentirà positivamente, perché è davvero una gioia per il palato.

Basta con le solite carote bollite o in padella e proviamo a cucinarle al forno con questa ricetta senza burro adatta anche ai bambini

Questo piatto prende ispirazione dalla tarte tatin, ma in versione salata. È semplice, sfizioso e anche i bambini ne andranno ghiotti. Tutto quello che ci occorre è:

500 g di carote;

Un rotolo di pasta brisée;

Brie q.b.;

Pinoli q.b.;

Miele q.b.;

Timo q.b.;

Peliamo le carote, bolliamole per farle ammorbidire e tagliamole a rondelle. Ricopriamo una teglia con della carta da forno e mettiamo qualche goccia di miele, che ricoprirà le nostre tartellette tonde di carote. Sopra le gocce di miele posizioniamo una manciata di pinoli e disponiamo a cerchio le nostre rondelle di carote. Dovremo formare circa 4 tortine tonde. A questo punto, aggiungiamo qualche pezzo di Brie sopra le carote e ricopriamo il tutto con dei quadrati di pasta brisée, che fungeranno da base delle nostre tartine. Regoliamo i bordi per seguire la forma rotonda delle carote e inforniamo a 180° per 30 minuti. Una volta sfornate, aggiungiamo altro Brie a piacere e una spolverata di timo. Basta con le solite carote bollite o in padella e prepariamo queste tartine al forno, dal profumo e dal sapore irresistibile.

Lettura consigliata

Possiamo farle sciroppate o sotto spirito ma è questo il modo migliore per conservare le ciliegie anche senza metterle in freezer