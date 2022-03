Cambiamenti profondi e spettacolari per questi segni zodiacali che devono accogliere con gioia ed eccitazione l’ultima Luna piena dell’anno astrologico

Molte persone credono che i cambiamenti del cielo influenzino le nostre vite. Per quanto l’astrologia possa sembrare una disciplina bizzarra e priva di fondamento è però interessante cogliere i significati che stanno dietro a questi spostamenti che per molti sono privi di senso. Oggi parliamo per questo di un evento molto importante. Sono infatti previsti dei cambiamenti profondi e spettacolari per questi segni zodiacali, a patto che sappiano cogliere il messaggio che la Luna sta lanciando. Scopriamo insieme qual è e su quali temi è meglio riflettere.

Il significato profondo del plenilunio in Vergine

Ci riferiamo al plenilunio che nelle prime ore del mattino di venerdì 18 marzo cadrà nel segno zodiacale della Vergine. Questa fase lunare, a livello astrologico, rappresenta il momento in cui si può rivelare qualcosa di importante iniziato da molti mesi. Ora però, grazie alla luce potente del satellite, diventa chiaro a tutti e può essere concretizzato. In questo caso rispecchia le caratteristiche del sesto segno, quindi l’ordine e la buona gestione delle situazioni. Però, come abbiamo già visto, questo è uno degli archetipi più creativi di tutta la ruota zodiacale. È l’organizzazione che permette l’invenzione, è la buona idea messa in pratica. Alcuni famosi astrologi lo accostano infatti al concetto di brevetto. Non a caso è opposto ai Pesci che rappresentano l’onirico e il sentimento. Ma quando due segni condividono questa posizione si compenetrano e imparano l’uno dall’altro.

Cambiamenti profondi e spettacolari per questi segni zodiacali che devono accogliere con gioia e eccitazione l’ultima Luna piena dell’anno astrologico

Questa Luna piena quindi vuole fare una grande pulizia di primavera, dato che è l’ultima dell’anno astrologico, che inizierà a breve con il segno dell’Ariete. La Vergine infatti è adatta a tenere ciò che funziona e a scartare ciò che invece si rivela troppo pesante. Quindi è il caso di chiedersi quale peso non si vuole più portare e quali relazioni non siano adatte a noi. Però nel farlo non dobbiamo cadere nel suo tratto tossico, ovvero il perfezionismo. È quindi il momento, soprattutto per Vergine e Pesci, ma anche per gli altri segni mobili come Gemelli e Sagittario, di capire ciò che desiderano e lasciare indietro pesi inutili. A essere di aiuto può anche essere l’intuito e l’ispirazione, per iniziare qualcosa di nuovo senza giudicarsi troppo.

