Le scarpe da ginnastica sono diventate un vero must have nel guardaroba di uomini e donne più o meno giovani.

Infatti da classiche scarpe da palestra si sono trasformate in un vero e proprio accessorio di moda a cui non si può rinunciare.

Tra le sneakers più diffuse negli ultimi periodi troviamo le Nike Air Jordan nelle diverse varianti. Infatti a seconda delle proprie preferenze si potranno scegliere le High, le Mid o le Low. Senza entrare nel merito della storia di queste iconiche calzature basterà sapere che nacquero per il basket ma, in poco tempo, si diffusero ovunque.

Ancora oggi stanno spopolando ed è davvero difficile riuscire ad acquistarne un paio sia nei negozi fisici che online. Ci vorranno un po’ di astuzia unita ad un pizzico di fortuna per riuscire ad accaparrarsene un paio.

Una volta comprate, però, in molti potrebbero essere assaliti dal dubbio di come indossarle al meglio.

Infatti le Air Jordan non sono semplici scarpe da ginnastica ma possono essere adattate a tutti gli outfit.

Ecco 3 outfit comodi ma pazzeschi per abbinare queste scarpe da ginnastica iconiche che stanno spopolando ovunque

Il look più semplice per indossare questa calzature è quello con la tuta da ginnastica. Durante il periodo pandemico ci siamo abituati a stare in casa indossando abbigliamento comodo che, una volta liberi non abbiamo più abbandonato.

Si è sdoganato l’utilizzo della tuta da ginnastica anche indossata con un cappotto o un blazer. Le Jordan saranno perfette con questo outfit comodo ma ricercato.

Jeans

Un altro modo interessante per indossare le Jordan è insieme ad un paio di jeans classici o neri. Se si sono scelte calzature di colori sgargianti risalteranno particolarmente con un paio di jeans neri. Un pullover, una felpa o una camicia più elegante saranno in grado di completare il look insieme ad un cappotto o a un piumino.

Dal momento che si sta andando verso la primavera, tuttavia, al pullover si potrà sostituire la maglietta nei giorni più caldi. Un blazer sulle spalle e il look è perfetto.

Jordan arancioni, jeans bianchi, t-shirt nera e blazer nero per non passare inosservate.

Gonne e vestiti

Le Air Jordan, specialmente quelle basse potranno essere tranquillamente utilizzate anche con una minigonna. Ecco 3 outfit comodi ma pazzeschi per abbinare queste scarpe iconiche tra cui non poteva mancare la gonna.

Le minigonne spopoleranno in questa stagione primavera/estate 2022 e queste calzature creeranno un abbinamento perfetto.

Saranno ottime anche quelle Mid o High ma tenderanno ad accorciare e non valorizzare polpacci importanti.

Meglio preferire quelle basse che, lasciando scoperta la caviglia, slanceranno maggiormente.

Sopra la gonna ottimi una blusa iper-femminile o una semplice t-shirt. Il tutto dipenderà anche dal proprio gusto personale.

Oltre alla gonna anche i vestiti ci permetteranno di fare un figurone abbinati alle Jordan.