Gli italiani sono uno dei popoli più appassionati di astrologia. Per questo oggi diamo uno sguardo alle stelle e vediamo quali sono le previsioni che hanno in serbo per tutti noi.

Come al solito ci saranno degli individui favoriti e altri un po’ più sfortunati. Bisogna però ricordare che, al pari di quella della fortuna, la ruota zodiacale gira e distribuisce in maniera equa i suoi favori.

Quindi non c’è da scoraggiarsi: se ora non si ha buona sorte, la si potrà ottenere in qualche mese. Sarà infatti un marzo e un aprile sulla cresta dell’onda per questo segno zodiacale che è favorito praticamente su tutti i campi. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

La situazione in generale

Però prima diamo uno sguardo complessivo al cielo. Attualmente ci troviamo nel segno dei Pesci, l’ultimo dello zodiaco che domina l’ultimo periodo dell’inverno. Questo mese quindi è l’ideale per mettere alla prova la propria creatività.

Se si hanno dei progetti, consigliamo di incominciare imbastirli. Invece per quanto riguarda gli affari di amore è necessario lasciarsi andare ai sentimenti e magari riuscire a spendere più tempo per il proprio partner.

La situazione rimarrà così fino al 21 marzo quando il Sole passerà ufficialmente nel segno successivo. In questo periodo di tempo ci sarà la voglia e l’azione per concretizzare ciò che si è pensato.

Marzo e aprile sulla cresta dell’onda per questo segno zodiacale che vivrà un grande successo sia nei soldi che nell’amore

Per i prossimi 24 giorni quindi il segno più fortunato è sicuramente quello dei Pesci. Quindi ci saranno dei grandi benefici anche il Cancro e per lo Scorpione nei segni d’acqua. Il Toro e il Capricorno allo stesso modo godono di buoni influssi. A essere a disagio invece è la Vergine, opposta sulla ruota zodiacale.

Questa situazione si ribalterà però nell’ultima metà di marzo e la prima di aprile, dove l’Ariete brillerà in tutto il suo splendore. Infatti in generale il 2022 un anno perfetto per lui che potrà ottenere qualunque cosa desideri in molti campi. Infatti secondo l’astrologia questo è uno dei segni più sexy dello zodiaco.

In questo lasso di tempo riuscirà ad esercitare il proprio naturale fascino sul partner oppure con dei fortuiti incontri. Questo suo savoir faire riuscirà anche a fargli incassare anche delle buone somme di denaro.

