Molti pensano male di questo segno zodiacale che invece è un amico e un amante fedele ed è fra i più creativi dello zodiaco

L’astrologia è una disciplina molto vasta e complessa, ma come molte materie è spesso resa vittima di luoghi comuni duri a morire. Infatti, come abbiamo già spiegato, il segno zodiacale è solo una minima parte nella definizione del carattere di una persona. Infatti, ci sono mille altri aspetti da tenere in conto che sono presenti nella sua carta natale. Nonostante ciò, molti si ostinano a non voler frequentare certe persone solo perché sono nate in un determinato periodo dell’anno. A testimoniare questo modo di pensare è stata la popstar Madonna che non ha voluto collaborare con il dj David Guetta,

sembrersolo perché è nato il 7 novembre. Lo stesso vale però per altri periodi: infatti molti pensano male di questo segno zodiacale, che invece ha un lato tenero e creativo che non tutti conoscono. Scopriamo insieme qual è.

Una marea di stereotipi spesso infondati

Però partiamo dai “pregiudizi” zodiacali e diamo ragione per smentirli. Uno dei più bistrattati è lo Scorpione, considerato ombroso, manipolatore e troppo sessuale. Molte persone pensano che queste caratteristiche lo portino a essere un amante infedele, inaffidabile e tossico. Prima di tutto questi tratti del carattere possono invece essere incarnati tranquillamente da chiunque sulla ruota zodiacale. Inoltre lo Scorpione quando è in delle condizioni di stabilità è uno dei partner più fedeli che possa esistere. Fra gli altri “cattivi” è spesso annoverato anche il Capricorno che secondo molti antepone il lavoro e il successo a tutto. Ma anche le persone del Leone che non si sono evolute non scherzano. Sono fra i soggetti più sensibili all’adulazione e a volte adorano dominare gli altri. A essere bersaglio di continue critiche sono anche la Vergine e i Pesci, spesso considerati “deboli” e manipolabili. La prima poi è spesso solo descritta come una tignosa maniaca dell’ordine e della pulizia.

Però questo non sempre corrisponde alla realtà. La Vergine ama l’armonia più che l’ordine. Ogni cosa deve quindi essere al proprio posto non per compulsività, ma per permettere agli altri di usufruirne al momento giusto e per il giusto scopo. Per questo il sesto segno è spesso assimilato all’archetipo della regina o della “Grande Madre”. Vuole infatti assicurarsi il benessere di tutti ed è per questo un’innamorata attenta o una amica fidata. Inoltre essendo un segno votato alla conservazione delle risorse, rappresentate dalla spiga che ha in mano, è anche una creativa. È colei che inventa i modi per fare le cose meglio e che modella ciò che le sta attorno per sfruttarne le potenzialità.

