Pasqua e Pasquetta sono appena passate e molti di noi, oltre all’apertura dell’uovo, si sono dedicati anche alle famose faccende di casa e al consueto cambio di stagione. Pochi però sanno il motivo che si cela dietro a questa usanza. Oggi lo spieghiamo noi: ecco perché si dice che il momento perfetto per fare le pulizie sia Pasqua o la primavera.

Il periodo di transizione

I solstizi e gli equinozi sono conosciuti come dei periodi di transizione. Infatti gli antichi che rispettavano i cicli della natura li consideravano dei momenti magici.

Non a caso anche la religione cattolica fa cadere la nascita e la morte di Gesù a ridosso del solstizio d’inverno e dell’equinozio di primavera. Questi due momenti cruciali sono diventati così Natale e Pasqua.

Allo stesso tempo anche gli ebrei celebrano una ricorrenza simile a quest’ultima. Però invece di celebrare la risurrezione, ricorda la fuga del popolo d’Israele dalla schiavitù d’Egitto.

Il significato originale…

Il significato della locuzione “pulizie di Pasqua” deriva proprio dalla tradizione giudaica. Infatti durante la Pesach i fedeli hanno tuttora l’obbligo di pulire casa, rimuovendo ogni residuo di polvere. Quest’azione rituale serve a purificare sia gli ambienti che la propria anima.

Allo stesso modo sono proibiti i prodotti lievitati e viene istituita una vera e propria caccia alle briciole. Quest’ultime vengono poi bruciate.

… oramai diventato uso comune

Questa usanza è stata poi assimilata anche dalle altre culture fino a diventare praticamente un luogo comune. Le pulizie di primavera sono il momento in cui tutti noi mettiamo in ordine la casa e ci disfiamo di ciò che non è necessario. In questo modo siamo pronti a onorare e ad accogliere la rinascita della natura.

Oggi abbiamo spiegato perché si dice che il momento perfetto per fare le pulizie sia Pasqua o la primavera. Se siamo curiosi di scoprire i significati nascosti delle feste, consigliamo di consultare alcune delle nostre rubriche dedicate alla cultura e alla società. Se, invece, si ama fare pulizie suggeriamo di leggere questo articolo: “L’infallibile metodo giapponese che tutti stanno usando per le pulizie di primavera”.