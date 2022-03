Siamo alle porte della primavera e già le temperature cominciano a cambiare. Le giornate si allungano e il sole diventa più caldo. I primi germogli già cominciano a rivestire i rami nudi e ci avvisano che non ci stiamo sbagliando, il tempo migliora.

Insieme al tempo cambia anche il nostro corpo. Almeno per i soggetti più sensibili è facile avvertire sonnolenza, stanchezza e una certa fiacchezza.

Tuttavia, sono sintomi che spariscono una volta che arriva la primavera e l’inverno finisce. Altri invece persistono e conviene dare uno stop a riniti, congiuntiviti e prurito, sintomi delle allergie primaverili.

Come si manifesta l’allergia primaverile e i suoi sintomi

Con l’inizio della primavera potremmo avvertire dei fastidiosi sintomi. Tra questi, alcuni caratteristi dell’allergia primaverile.

Ne soffrano in Italia soprattutto i giovani, ma in generale il 45% della popolazione. Sono sintomi che possono riguardare soprattutto le vie aeree inferiori, la pelle, e le mucose del naso e degli occhi.

I sintomi tipici sono lacrimazione, starnuti, pizzicorino al naso e prurito agli occhi, naso che cola. Ma anche congestione delle mucose nasali, affaticamento respiratorio.

Stop a riniti, congiuntiviti e prurito con questi farmaci per curare le allergie primaverili e 5 azioni efficaci per prevenirle

Queste manifestazioni potrebbero dipendere dalle sostanze presenti nell’aria o in casa. Si tratta di pollini, peli d’animale, acari della polvere, muffe ecc.

Con la primavera è facile che i pollini si mettano in circolazione nell’aria. Entrano nel naso e creano irritazione.

Un’altra fonte di allergia sono gli acari, che trovano facilità a riprodursi proprio con l’aumento delle temperature in primavera. In casa sono molto presenti gli acari nelle stanze da letto, soprattutto tra le lenzuola, i cuscini e il materasso. Esistono tuttavia dei tessuti speciali per federe e lenzuola che hanno una trama molto piccola. Gli acari non riescono a penetrare e muoiono rimanendo bloccati.

Come prevenire l’allergia

L’allergia nasce dal fatto che il corpo umano considera queste sostanze come nemiche e provoca una reazione. Da questa reazione difensiva del nostro corpo, nascono tutti quei sintomi tipici dell’allergia.

Preveniamo i sintomi allergici attraverso alcune precauzioni. Al mattino cambiamo l’aria di casa. In questo momento della giornata sono pochi gli allergeni in giro nell’aria.

Cambiamo spesso le lenzuola e acquistiamo federe antiacaro, come descritto sopra.

Laviamo i nostri animali domestici una volta a settimana in questo periodo, per eliminare le sostanze allergeniche dal pelo.

Sul posto di lavoro cerchiamo di non stare nelle vicinanze di fiori e piante. All’esterno evitiamo di passeggiare in parchi e giardini e nelle ore centrali della giornata. Durante queste ore, la concentrazione di pollini nell’aria è alta.

Come curarla

Se si tratta di riniti, adatti sono degli antistaminici in forma spray o dei corticosteroidi per uso topico. Per le congiuntiviti abbiamo i colliri specifici. Vi sono anche gli antistaminici per via orale per le manifestazioni generali allergiche tra cui il prurito cutaneo.

La soluzione migliore sarebbe fare il cosiddetto vaccino antiallergico. Il tutto naturalmente deve passare attraverso una visita medica.