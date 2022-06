Quando il caldo avanza e le energie mancano abbiamo spesso voglia di una bevanda fresca e ristoratrice. Le soluzioni non mancano e anche da casa possiamo preparare qualcosa di invitante da sorseggiare in compagnia dell’aria condizionata.

Se una buona spremuta d’arancia può giovarci nei mesi più freddi, la frutta estiva potrebbe altrettanto farci bene. Tra questa ci sono le dolcissime pesche, che non mancano sulle tavole in questo periodo dell’anno. Proprio loro saranno le protagoniste della nostra bibita che allieterà i pomeriggi afosi. Vediamo dunque come realizzare il tutto e gli ingredienti che ci servono per la ricetta.

Basta un frullatore

Per preparare la bevanda che abbiamo in mente non avremo bisogno di strumenti particolari. Ci basterà l’aiuto del nostro indispensabile mixer, in cui riporre tutti gli ingredienti necessari. Se proprio non l’abbiamo a disposizione, possiamo tranquillamente sostituirlo con un semplice robot da cucina.

Una volta pronta, possiamo decidere se consumare la bevanda all’istante o riporla in frigo. In quest’ultimo caso potremo conservarla benissimo anche per qualche giorno. Sarà l’alternativa ideale alla classica limonata o al solito tè freddo e non smetteremo di riproporla per tutta l’estate.

Buonissima questa bevanda analcolica, fresca e dissetante da fare in casa in 5 minuti con 3 ingredienti

Ecco gli ingredienti che ci serviranno per realizzare 4 porzioni della nostra deliziosa bevanda:

2 pesche bianche o gialle;

1 limone;

600 ml di acqua.

Si parte lavando bene le pesche, quindi le si sbuccia e le si taglia in pezzi. Proseguiamo levando la scorza al limone, poi lo affettiamo e ci sbarazziamo dei semini all’interno. A questo punto inseriamo la frutta a pezzi nel boccale del frullatore con del ghiaccio. Se vogliamo possiamo aggiungere un po’ di zucchero di canna per addolcire la bevanda (60 o 70 gr dovrebbero bastare).

Iniziamo a frullare gli ingredienti a più riprese, fino a ridurli in poltiglia. In seguito versiamo anche l’acqua e amalgamiamo bene tutto per altri 10 secondi circa. Fatto questo, se preferiamo, possiamo filtrare il mix. Per finire lo travasiamo in un contenitore capiente, come una caraffa.

Mettiamo tutto in frigo a raffreddare e serviamo agli ospiti dopo aver mescolato. Sarà buonissima questa bevanda analcolica fresca e dissetante, la soluzione perfetta per trovare riparo dall’insopportabile calura dei giorni estivi.

Lettura consigliata

Ecco perché le scorze degli agrumi sono un’importantissima risorsa per questo riutilizzo