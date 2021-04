Ecco come ottenere la spremuta d’arancia perfetta e più succosa che ci sia applicando questi pratici ed utili trucchi

Le arance sono tra i frutti più salutari che apportano un gran numero di benefici a chi le consuma. Sono infatti ricche di fibre e di vitamina C, che ci aiutano a ridurre la stanchezza e rinforzano il sistema immunitario.

Anche spremute mantengono tutti i loro benefici. Inoltre, il succo è ottimo sia gustato a parte, sia come ingrediente per gustosi dolci e secondi piatti. A volte però, sarà sicuramente capitato di notare che dal nostro succosissimo agrume è uscito pochissimo succo. Questo perché non siamo riusciti a spremere fino all’ultima goccia la polpa all’interno.

Per fortuna, per riuscire ad ottenere quanto più succo possibile dalla spremitura, basta applicare qualche piccolo trucchetto. Che la nostra Redazione suggerirà gentilmente qui di seguito.

Ecco allora come ottenere la spremuta d’arancia perfetta e più succosa che ci sia applicando questi pratici ed utili trucchi.

Scaldiamole quanto basta

Forse non tutti lo sanno, ma da un frutto freddo si ricava meno succo. Per questo consigliamo di mettere in ammollo le arance per qualche minuto in una ciotola con dell’acqua calda. Così, quando le spremeremo potremo godere di tutto il loro gustoso succo.

Usiamo un po’ di manualità

Prima di scaldarle, o in alternativa, possiamo procedere in quest’altro modo. Aiutandoci col palmo della mano facciamo rotolare avanti e indietro l’arancia sul tavolo. Se eseguito correttamente, questo gesto dovrebbe stimolare la polpa del frutto a rilasciare una maggior quantità di succo.

Cucchiaio e setaccio

L’ultima soluzione è alquanto alternativa al classico spremiagrumi. Per ottenere tutto il succo dall’arancia, non sempre è necessario spremerla. In questo caso possiamo infatti utilizzare un setaccio o un colino a rete in cui riporremo il frutto a fette sbucciato. Dopodiché sarà sufficiente schiacciarlo per bene con un cucchiaio da minestra.

