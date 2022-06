Si tenta il rimbalzo, dopo che la BCE “butta acqua sul fuoco”. Basterà questo a far terminare il ribasso iniziato fra il 24 e il 25 gennaio? Movimento che poi si è autoalimentato con l’impennata dell’inflazione e poi con lo scoppio della guerra in Ucraina. A proposito dell’inflazione, la FED alza i tassi dello 0,75% e taglia le stime a 1,7% del PIL per il 2022 e 2023. Come abbiamo più volte spiegato su queste pagine, il rialzo dei tassi non è di per sé, un fenomeno che fa scendere i mercati, anzi.

La storia insegna che durante i rialzi dei tassi i mercati tendono a salire. Il rialzo invece sarà terminato, quando ci sarà il primo taglio. Cosa attendere da ora in poi? Momento decisivo per Wall Street, che dovrà svelare le proprie intenzioni, proprio nella giornata odierna. Si tornerà al ribasso, oppure il rialzo continuerà? Frattanto, i nostri indicatori di lungo termine si sono girati al rialzo in attesa di ulteriori conferme.

Procediamo per gradi.

Il ribasso finirà entro qualche settimana?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 10 giugno.

I listini americani hanno chiuso la giornata di contrattazione del 15 giugno ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.668,53

Nasdaq C.

11.099,16

S&P 500

3.789,99.

Momento decisivo per Wall Street. Comprare Caterpillar?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 31.012. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 33.236.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.072. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.246.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.839. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.169.

Segnale dei nostri Trading Systems

Short in corso dal 13 giugno.

Caterpillar: verso altri ribassi?

Il titolo (NYSE:CAT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 205,86 dollari in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 178,81 ed il massimo a 236,76.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 217,90, i prezzi potrebbero continuare a scendere in pochi mesi verso l’area di 178,81 e poi verso 135 dollari.

