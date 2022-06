Irresistibile e velocissimo questo tiramisù che si prepara senza uova ma con un ingrediente amatissimo di stagione dal sapore avvolgente

Il tiramisù non ha bisogno di presentazioni. È forse il dolce più popolare e anche quello più amato da grandi e piccini. Ha un grande vantaggio: possiamo prepararlo in anticipo e tenerlo in frigorifero fino al momento di servire. Inoltre è senza cottura, un particolare non da poco con il caldo di questi giorni. Il tiramisù classico è un dolce delizioso ma non troppo adatto all’estate. Noi abbiamo scelto una versione più leggera, senza uova e con l’aggiunta di frutta di stagione. Il risultato è un dessert delizioso e leggero da gustare a fine pasto o a merenda.

Ingredienti

12 savoiardi;

250 g di mascarpone;

150 g di formaggio cremoso tipo Philadelphia;

80 g di zucchero a velo;

1 bustina di vanillina;

250 ml di panna da montare.

Per la bagna:

100 ml di acqua;

40 ml di liquore alle mandorle.

Per la decorazione:

250 g di ciliegie;

40 g di zucchero;

cioccolato fondente in scaglie q.b.

Per fare il nostro tiramisù laviamo e snoccioliamo le ciliegie e mettiamole in una ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo accuratamente. Quindi lasciamo riposare. Nel frattempo prepariamo la crema. In una ciotola versiamo il mascarpone, il formaggio tipo Philadelphia, lo zucchero a velo, la bustina di vanillina e la panna da montare. Poi con le fruste elettriche montiamo fino ad avere un composto liscio e sodo.

Ora prepariamo la bagna mescolando l’acqua con il liquore alle mandorle. Poi prendiamo delle coppe alte e prepariamo il tiramisù. Formiamo la base con i savoiardi tagliati a metà e passati velocemente nella bagna. Copriamo con una parte della crema e con una cucchiaiata di ciliegie e un po’ del sughetto che hanno rilasciato. Procediamo poi con un secondo strato disponendo gli ingredienti nello stesso ordine. Decoriamo con le ciliegie e con le scaglie di cioccolato fondente. Facciamo riposare il tiramisù in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

È veramente irresistibile e velocissimo questo tiramisù alle ciliegie.

Qualche suggerimento extra

Il nostro dessert può essere fatto con qualsiasi frutta, con fragole o pesche per fare un esempio. Noi abbiamo scelto di prepararlo in coppette singole, ma si può fare un unico tiramisù e poi tagliarlo a quadrotti. Se si vuole si può usare anche un liquore di gusto diverso. Se non vogliamo usare una bagna alcolica al posto del liquore alle mandorle possiamo usare del succo di frutta leggermente diluito con acqua oppure del latte.

