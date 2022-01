Nelle varie faccende di casa ci sono particolari attività che richiedono un po’ più di attenzione, come quando dobbiamo fare una lavatrice.

Anche se sembra una cosa semplice e quasi istintiva, sono tante le regole da seguire se non vogliamo combinare disastri con i nostri panni. Calibrare bene la quantità di detersivo e ammorbidente, scegliere i capi da lavare insieme e soprattutto avere cura dell’elettrodomestico. Se non effettuiamo periodicamente una certa pulizia dei componenti, potremmo rischiare di trovare dei vestiti puzzolenti a fine lavata.

In realtà, tutti vorremmo ritrovare quella freschezza e l’odore meraviglioso del bucato appena ritirato e incrociamo le dita affinché duri a lungo. Dovremmo stendere in luoghi caldi e arieggiati, che non hanno alti livelli di umidità, per fare asciugare i tessuti nel modo giusto.

Bucato sempre fresco e profumato non solo in lavatrice ma dentro armadi e cassetti con questo semplice rimedio

Per ottenere i risultati sperati dovremmo tenere il cestello sempre pulito, usando anche l’aceto per detergerlo o altri prodotti necessari per la manutenzione ordinaria. Cerchiamo di non tenere per molto tempo i panni raggruppati dentro o fuori la lavatrice, per evitare cattivi odori.

Per mantenere a lungo il buon profumo, quando ordiniamo tutto il guardaroba, dovremo assicurarci che i ripiani siamo puliti e che non facciano puzza di chiuso, umidità o altro.

Molti ricorrono a erbe naturali essiccate e pot-pourri da tenere all’interno degli scaffali, ma esistono anche altri modi, alcuni particolarmente creativi.

Per realizzarli avremo bisogno solo del borotalco, colla vinilica e un’essenza a scelta, stampi in silicone e, per chi volesse scatenare il proprio lato artistico, dei colori acrilici.

Come realizzare il profumatore

Per dare vita alle nostre creazioni mescoliamo bene, in una ciotola, circa 100 gr di borotalco, 2 cucchiai di colla e poche gocce di un’essenza. Nel frattempo, prepariamo il tavolo da lavoro mettendo un paio di fogli di giornale alla base e scegliamo gli stampini per dare forma ai piccoli profumatori. Controlliamo se la consistenza sia quella giusta, non si deve sbriciolare, né essere liquida, ma dovremo riuscire a modellare la pasta.

Inseriamo dei piccoli pezzi negli stampi. Inseriamo prima i colori acrilici o glitter, nel caso vogliamo creare dei toni diversi e lasciamo asciugare per una notte intera. Il tocco finale sarà abbellire le creazioni profumate con altri colori, aggiungendo nastri, che serviranno poi per appenderli all’interno dei nostri armadi e cassettoni.

Oltre ad essere molto utili in casa, queste graziose formine sono un’idea regalo strepitosa, per una ricorrenza o un compleanno potremo realizzare una scatola con all’interno più profumatori.

