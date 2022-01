La maggior parte delle persone è abituata a pulire il piano cottura della propria cucina con detergenti specifici. In questi casi il risultato sarà perfetto, ma potrebbe non essere tutto oro quello che luccica.

Infatti, alcuni di questi prodotti, risultano essere nocivi per l’ambiente e per la nostra salute. Per non parlare di tutta la plastica che accumuliamo, a causa dei mille prodotti che utilizziamo per pulire la casa.

La natura ci offre già tutto quello di cui abbiamo bisogno, basterebbe solo sapere come utilizzare i prodotti che abbiamo a disposizione. Prova ne è, ad esempio, che il water e i sanitari diventeranno bianchi come la neve semplicemente con questo sgrassatore fai da te.

Ma quindi, come potremmo pulire il piano cottura alla perfezione senza usare i prodotti chimici? Non sono in molti a saperlo, ma nel nostro frigo abbiamo già tutto ciò che ci serve per effettuare una pulizia perfetta della casa. Dovremmo iniziare ad utilizzare questo sgrassatore naturale che praticamente tutti abbiamo già in casa.

Il trucchetto naturale per pulire il piano cottura perfettamente, eliminando i residui di grasso e sporco ostinato

Pulire la casa è un compito complesso e impegnativo, che può impegnare diverse ore della nostra giornata. Soprattutto se le macchie da eliminare sono ostinate, bisogna avere pazienza e olio di gomito per ottenere dei buoni risultati.

Ogni volta che cuciniamo, il piano cottura si riempie di macchie di cibo, aloni di unto e di grasso e altre incrostazioni alquanto difficili da eliminare. Il grasso, in particolare, è una delle macchie più resistenti e rimane come una patina scivolosa su tutte le superfici.

Non tutti lo immaginano, ma per eliminare queste macchie dal piano cottura basterebbe utilizzare il limone, in questo modo.

Ecco come preparare questo portentoso sgrassatore tutto naturale

Riempiamo una piccola bacinella d’acqua calda e spremiamo al suo interno il succo di un limone. Immergiamo, quindi, la nostra spugnetta all’interno della soluzione liquida, poi strizziamola per eliminare l’acqua in eccesso.

Passando la nostra spugna sulle macchie, noteremo che l’unto e il grasso spariranno, grazie all’azione sgrassante del limone. Ecco qual è il trucchetto naturale per pulire il piano cottura perfettamente eliminando i residui di grasso e sporco ostinato.

Come pulire perfettamente le griglie della cucina

Un altro punto del piano cottura molto difficile da pulire sono le griglie. Anche in questo caso, riusciremo ad ottenere una pulizia perfetta con uno sgrassatore tutto naturale. Questa soluzione funzionerà con le griglie cromate.

Dovremo riempire il nostro lavandino d’acqua e versare al suo interno 2 bicchieri d’aceto e 2 cucchiai di bicarbonato. Dopo aver lasciato a bagno le griglie per almeno 15 minuti, dovremo strofinare delicatamente una spugna sulle loro superfici e poi asciugarle. Anche in questo caso, il risultato ci renderà molto soddisfatti.