Per gli amanti del camino e del calduccio sotto le coperte, l’inverno è la stagione ideale per rinchiudersi nell’intimità della casa. Tuttavia, con l’arrivo dell’inverno, far asciugare il bucato è una vera disperazione. Per chi non possiede l’asciugatrice, l’impresa è molto spesso più ardua del previsto. In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha voluto raccogliere una serie di piccoli consigli utili che possono essere ottimi alleati per un bucato asciutto e perfetto in poche ore. Di seguito, dunque, alcune buone abitudini per poter far asciugare correttamente i vestiti anche quando piove.

Il telo impermeabile è un classico intramontabile

Il bucato può asciugare tranquillamente anche sotto la pioggia, grazie al famoso telo impermeabile che ha il compito di far traspirare i capi ma senza farli bagnare dalla pioggia. L’unica annotazione da fare è quella di controllare che il telo abbia delle aperture laterali al fine di garantire la giusta ventilazione. Troppa umidità potrebbe creare cattivo odore sui vestiti.

Mai pensato all’ordine giusto dei capi?

Per un’asciugatura più veloce, i capi d’abbigliamento più pesanti e grandi vanno posizionati nelle corde esterne mentre nelle file più interne vanno inseriti capi più leggeri e piccoli.

Bucato asciutto velocemente con questi semplici consigli pratici. La centrifuga

Uno dei piccoli accorgimenti da considerare è la centrifuga. Modificare il programma di lavaggio e potenziare la centrifuga è un ottimo metodo per eliminare l’acqua in eccesso. Ovviamente, è un discorso che non vale per i capi delicati che si potrebbero rovinare facilmente.

Utilizzare il deumidificatore dentro casa

Se si decide di posizionare lo stendino dentro casa, sarà ottimo accendere per qualche minuto e più volte al giorno il deumidificatore che asciugherà l’umidità creata dal bucato umido. Infine, usare le grucce può agevolare una più omogenea e veloce asciugatura di camice e maglioni.

