A volte capita di trovare nelle tasche di un vecchio cappotto piccoli tesori dimenticati. Fra questi, i gettoni del telefono sembrano ormai una reliquia del passato.

D’altronde, oggi non hanno più alcuna funzione. Chi li ha conservati per ricordo, però, rimarrà piacevolmente sorpreso. Infatti, questi vecchi gettoni possono valere una piccola fortuna.

Che fine hanno fatto i gettoni del telefono?

I più giovani non hanno mai avuto fra le mani un gettone del telefono. Questi oggetti, simili a monete, servivano per pagare le chiamate dai telefoni pubblici. Sono andati ufficialmente in pensione nel 2001. Questo era, infatti, l’ultimo anno utile per cambiarli. Ma, già prima di allora, le schede telefoniche avevano gradualmente sostituito i gettoni.

Ormai i telefoni pubblici sembrano ormai appartenere a un’altra epoca. Merito, sicuramente, dei cellulari. Ma, in realtà, ne esistono più di quel che si crede. Nel 2019 in Italia c’erano ancora 18.000 cabine telefoniche attive. A queste si sommano altre postazioni telefoniche pubbliche. Nel complesso, questi apparecchi sono serviti per più di 18 milioni di chiamate solo nel 2017.

Quali sono quelli di maggior valore

Oggi i gettoni del telefono non hanno più alcuna funzione. Ma non è detto che li si debba buttare. Infatti, questi vecchi gettoni possono valere una piccola fortuna. A quanto li si può rivendere?

Dipende dallo stato di conservazione. Ma anche dalla rarità di ogni gettone. I più comuni non valgono più di un euro. Ma i gettoni STIPEL del 1927 possono arrivare fino agli 85 euro. Si tratta d’altronde dei primi mai coniati. Questi gettoni sono in bronzo o in alpacca, ovvero una lega di rame, nichel e zinco. All’epoca potevano essere usati solo all’interno della Fiera di Milano.

Per quanto riguarda gli altri gettoni, occorre controllare il numero di serie. Per esempio, il gettone che riporta l’incisione “7809” è fra i più comuni. Difficilmente si potranno ottenere più di 15 euro. Stesso discorso vale per i gettoni n. 7502, 7706, 7803, 7901, 8011.

Il valore può salire, invece, per questi gettoni: 6504, 7110, 7304, 7412, 7704. Si possono infatti raggiungere i 50 euro. Insomma, chi ha conservato svariati gettoni può sicuramente provare a rivenderli. Se ne può ricavare un bel gruzzoletto.

