Preparare il caffè è un gesto che tutti gli italiani compiono più volte al giorno. E quasi tutti sono convinti di saperlo fare alla perfezione. Ma non è esattamente così. Alcuni sbagli possono rovinare il sapore della bevanda preferita dagli italiani.

In molti fanno questi errori quando preparano il caffè con la moka. Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa svelano come evitarli.

Scegliere una miscela di scarsa qualità

Può sembrare scontato, ma è bene ripeterlo: per preparare un buon caffè occorre partire da una miscela di qualità. L’ideale è macinare il caffè in casa. Ma anche se si compra il caffè già macinato si possono ottenere ottimi risultati. L’importante è conservarlo nella maniera corretta. L’ideale è un barattolo chiuso ermeticamente.

Usare l’acqua sbagliata

Non è detto che non si possa usare l’acqua del rubinetto per preparare il caffè. Ma attenzione se è troppo dura. Un eccesso di calcare può rovinare il gusto della bevanda. In questo caso, è meglio filtrare l’acqua o usare quella minerale.

Mettere troppa acqua nella caffettiera

L’acqua non deve mai superare il livello della valvola. Si tratta di uno dei casi in cui abbondare è sempre sbagliato: meglio poca acqua che troppa.

Infatti, se l’acqua è in eccesso si ottiene un caffè poco corposo. Inoltre, si rischia che l’acqua si mescoli con il caffè nel filtro ancor prima che si metta la moka sul fuoco. Questo può far sì che il caffè non salga in maniera corretta.

Usare poco caffè

Non mettere abbastanza caffè nel filtro. O, peggio ancora, appiattirlo con il cucchiaio.

In molti fanno questi errori quando preparano il caffè con la moka. Il metodo ideale è fare la classica “montagnetta” di caffè nel filtro. Ma senza pressare la polvere, per non rovinarne l’aroma.

Prepararlo a fuoco alto

Il caffè va preparato rigorosamente a fiamma bassa. Non importa se si ha fretta!

Si rischia solamente di dover bere un caffè dal sapore di bruciato.

Non girare il caffè

Il caffè va sempre mescolato, anche direttamente nella moka. Infatti, le caratteristiche del liquido variano a seconda del momento in cui esce.

Girandolo, si ottiene una bevanda dal sapore uniforme.

Non prendersi cura della moka

Una buona moka può durare anni. Accade, tuttavia, che la guarnizione si rovini. In questo caso, basta sostituirla.

È importante, inoltre, lavare sempre la moka con acqua calda e asciugarla. Vietato usare il detersivo per i piatti o metterla in lavastoviglie!

Conservare il caffè nella moka

Cosa fare se il caffè avanza? C’è chi lo conserva per riscaldarlo e berlo più tardi. Certo, il sapore non sarà dei migliori, ma è meglio che buttarlo via.

Attenzione, però, a non conservare il caffè avanzato direttamente nella moka. È meglio trasferirlo in una tazza. Qui le motivazioni.

In molti fanno questi errori quando preparano il caffè con la moka. Ma una volta che li si conosce, basta evitarli! Il sapore del caffè migliorerà subito.