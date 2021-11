Ci svegliamo, dobbiamo andare al lavoro e fuori dalla finestra piove. E quindi dobbiamo cambiare outfit, perché altrimenti ci bagneremo. E il nostro umore cambia, perché abbiamo dovuto cambiare look. Ma il nostro umore peggiora, quando dobbiamo mettere ai piedi gli stivali e non possiamo mettere delle scarpe carine, perché se no queste si rovinano. Ma ecco la soluzione per mettere le scarpe più belle che abbiamo anche quando diluvia. Così possiamo mettere le nostre scarpe preferite e la giornata inizia con il piede giusto, o meglio con la scarpa giusta. Ma come possiamo fare? Qual è questa soluzione che ci permette di usare le scarpe normali e non gli stivali di gomma?

Ecco la soluzione per mettere le scarpe più belle che abbiamo anche quando diluvia

Il segreto sta in un piccolo oggetto. Infatti, in commercio si trovano dei copri scarpe di vari materiali impermeabili. Ne esistono di diversi colori, modelli e materiali. Chi va in moto potrebbe essere familiare con questa tipologia di capo, perché ad esempio esistono i copri pantaloni. Il concetto è abbastanza simile. Solo che, invece di coprire i pantaloni, coprono le scarpe.

Sono molto facili da usare. Alcuni presentano una zip richiudile una volta che la scarpa è stata inserita. Altri invece entrano come fossero del calzini. I materiali possono essere PVC oppure silicone. Inoltre anche i modelli sono vari, perché ci sono quelli alti che coprono anche un pochino la caviglia. Oppure ci sono solo quelli che coprono la scarpa.

Quando non si possono usare

Ovviamente non è possibile usarli sempre, soprattutto alcuni. Per questo leggiamo l’etichetta del prodotto. Lì ci sarà scritto con quale tipologia di scarpa è compatibile. Ovviamente se indossiamo una scarpa con il tacco, sarà difficile usare un oggetto del genere. Potrebbe essere difficile anche se usiamo una scarpa con la suola a carrarmato. Oppure ad esempio se usiamo le scarpe appuntite e anche se sono delle scarpe con accessori in metallo. Ma questo dipende sempre dalla tipologia di copri scarpa che troviamo.

I prezzi non sono particolarmente alti e si possono acquistare sia in alcuni negozi, soprattutto quelli legati al mondo della moto, oppure anche online, su internet c’è sempre tutto. Controlliamo solo che il sito da cui acquistiamo è sicuro e che non sia una truffa.

