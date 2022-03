Brillerà la primavera di questo segno zodiacale che sfruttando le stelle favorevoli avrà fortuna in amore e lavoro

La primavera è la stagione della rinascita della vita. Cominciamo a uscire più spesso, e a star fuori più a lungo. Per affrontarla al meglio, sfruttando pienamente le sue opportunità, serve una bella dose di vitalità. E a volte la vitalità non è solo questione di vitamine e sali minerali. A volte anche le stelle ci mettono il loro zampino.

Secondo l’oroscopo di quest’anno la primavera sorriderà in modo particolare a un segno zodiacale, che ne sarà l’assoluto protagonista. Ovunque andrà, il sentiero di questo segno fortunato potrà lastricarsi d’oro. La fortuna, se ben sfruttata, lo porterà a raggiungere traguardi insperati sia nel lavoro che in amore.

Se c’è un segno zodiacale le cui caratteristiche sono in sintonia con la primavera, quello è senza dubbio l’Acquario. Questo segno, infatti, ha la capacità di trasmettere gioia e allegria ovunque vada. Essendo un segno che risente molto dell’influenza di Urano, non sopporta la routine e cerca sempre nuovi stimoli. Ama la socialità e la convivialità ed è sempre in cerca di nuove esperienze da provare. Per lui la cosa più importante è sentirsi libero.

Questa primavera, le stelle sembrano favorire in modo particolare le caratteristiche dell’Acquario. Mercurio, Marte e Saturno gli saranno amici, dandogli la forza necessaria per far valere le sue idee e inseguire i suoi sogni fino in fondo. In amore, questa vivacità si tradurrà in un rapporto di coppia fuori dagli schemi, di quelli che si vivono poche volte nella vita. Un amore dinamico, alternativo e ben lontano da una pacata mediocrità. Nel lavoro, l’Acquario troverà quella determinazione che gli è sempre mancata per fare un importante passo in avanti.

Dunque, brillerà la primavera di questo segno zodiacale. Ma, al contempo, la primavera brillerà anche per chi gli sta intorno. Infatti, una delle grandi qualità dell’Acquario è che riesce a far stare a proprio agio le persone vicine. Non è geloso della propria fortuna. Tutto il contrario: è ben disposto a condividerla con gli altri.

L’Aquario è un segno che non tende a catalizzare le attenzioni su di sé, ma a spartirle con le persone che ama. Per questo, chiunque ha un amico Acquario, potrà affidarsi a lui per un consiglio o per condividere qualcosa di importante.

