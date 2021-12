Così, stiamo ormai per voltare l’ultima pagina del 2021. Citando il film capolavoro “Nuovo Cinema Paradiso“, non è il caso di lasciarci incastrare dalla nostalgia. Secondo un antico motto, attribuito all’anonimato della saggezza popolare, ci sono due cose che non si contano mai: gli anni e i bicchieri di vino. Allora, con l’occasione del brindisi di Capodanno, potremo rivolgere i pensieri al nostro immediato futuro. Anche il futuro, però, a volte fa paura. Per cercare di conoscerlo, di sapere in anticipo quello che ci aspetta, possiamo rivolgerci alle stelle. L’oroscopo del nuovo anno è molto generoso con alcuni segni zodiacali, ma meno con altri.

Alcuni segni dovranno conquistarsi la fortuna e la felicità con le unghie e con i denti. Saranno questi gli sfortunati segni zodiacali messi alla prova in amore e nel lavoro secondo l’oroscopo 2022. Certo è che la sfortuna non è sempre un male assoluto. Talvolta, raggiungere gli obiettivi passando per le difficoltà rende ancor più dolce e formativa la conquista.

La speranza spesso ci spinge a credere che il domani sarà roseo, ma la vita è un’altra cosa. A volte la vita non è così clemente. Dunque, più che la speranza, sarebbe opportuno coltivare la forza d’animo e la caparbietà. Così potremo affrontare a testa alta le difficoltà riservateci dal destino. Secondo l’oroscopo 2022, ci saranno segni che potrebbero soffrire in amore e nel lavoro. Il primo di questi segni sfortunati potrebbe essere l’Ariete. Venere si metterà di mezzo nelle questioni amorose degli Ariete, dando vita a incomprensioni e gelosie. Il consiglio è di tenere duro e perseverare, davanti al vero amore. Mentre gli Ariete combattono contro le influenze negative di Venere, i Capricorno avranno altri pensieri per la mente, più materiali, ma altrettanto complessi.

I Capricorno davanti a una grande prova di forza a inizio 2022

Gennaio 2022 inizia in salita per i Capricorno. Il periodo di Natale ha pesato particolarmente sulle tasche e le spese si sono sommate alle grane in ufficio. Le problematiche economiche e lavorative peseranno anche sulla mente. Momentanei crolli psicologici potrebbero sorprenderli, ma è solo un momento di passaggio. Respiri profondi e pugni stretti: solo così i Capricorno riconquisteranno la loro serenità e la vita tornerà al più presto a sorridere.

