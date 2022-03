Pochissimi sanno che esistono almeno 3 montagne che danno felicità e gioia a chi li visita e una sta a Roma

Le montagne sono quelle meraviglie della natura che ci sorprendono sempre. Alcuni avrebbero voglia di scalarle tutte a piedi, quasi come se volessero mettere la loro bandierina sulla cima. Altri invece si accontentano di vederle o dal finestrino dell’aereo o dal basso, magari da un bellissimo borgo alpino.

Le montagne ci fanno pensare all’aria e all’acqua pulita e, più in generale, a una natura incontaminata. Non pensiamo, però, che alcune di esse possono anche portare la felicità. Infatti, pochissimi sanno che esistono almeno 3 montagne che, secondo la nostra tradizione, portano la gioia.

Le montagne della gioia

L’Europa occidentale è imbevuta di tradizione greco latina e di cultura cristiana. La religione di Gesù Cristo ha permeato moltissime credenze e moltissimi luoghi del nostro continente.

Anche la cultura dei nostri popoli presenta evidenti elementi di questa religione. Le montagne della gioia derivano proprio da questa tradizione e sono legate ai pellegrinaggi. Infatti, nel passato, così come nei giorni nostri, molte persone per scelta personale hanno intrapreso un viaggio a piedi che ha come destinazione un santuario o una chiesa in particolare.

Tra le mete di pellegrinaggi più importanti troviamo sicuramente Roma per San Pietro, Gerusalemme per il Santo Sepolcro e Santiago di Compostela per la presenza della sua meravigliosa chiesa.

In particolare, prima di arrivare a piedi in queste tre città, i pellegrini si imbattevano in alcune alture e le ultime permettevano loro di vedere finalmente la tanto agognata destinazione. Proprio da queste alture le persone che da mesi camminavano, a quanto pare, diventavano molto felici e piene di gioia. Ecco perché queste montagne portano il nome di gioia.

In particolare, i pellegrini che arrivavano a Roma dalla via Francigena si imbattevano nel Monte Mario, che è un’altura posta a nord ovest della città proprio nei pressi dell’antica via Cassia. Alta 139 metri, Monte Mario è il monte della gioia romano che ora è anche conosciuto per ospitare un belvedere chiamato “Lo zodiaco”.

Santiago di Compostela ha il suo monte della gioia che in galiziano si dice Gozo. In particolare, il monte del Gozo è alto 385 metri ed è veramente l’ultima collina che i pellegrini di tutta Europa dovevano affrontare prima di entrare a Santiago.

Infine, anche Gerusalemme ha la sua montagna della gioia. Anzi, per la tradizione ce ne sono più di una ma quella maggiormente conosciuta è sicuramente la collina di North Talpiyot.

