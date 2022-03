Parlando di esercizio fisico ci siamo sempre concentrati su alcune tipologie di allenamento che potrebbero aiutare il nostro organismo a rimettersi in forma, per dimagrire anche in modo mirato, per rassodare e assottigliare alcune parti del nostro fisico. Oltre al tempo dedicato ogni settimana, è importante anche chiedersi con quanta frequenza dovremmo effettivamente approcciarci all’esercizio fisico. È davvero salutare allenarsi tutti i giorni o, alla lunga, questo fa male? E soprattutto quali esercizi si potrebbero fare in modo intensivo e quali, invece, sarebbe meglio fare con meno frequenza durante la settimana?

Dipende tutto dal nostro fisico

Molti di noi, soprattutto chi è alle prima armi con alcune tipologie di esercizi, si chiedono quanto sia giusto allenarsi tutti i giorni. Questo dipende dal tipo di allenamento e soprattutto dalla nostra resistenza. Ci sono alcune tipologie che è possibile ripetere con facilità anche 5 volte a settimana. In altri casi, sarebbe meglio dare un po’ di respiro al nostro corpo, con giornate di relax.

In generale, i personal trainer consigliano di non superare le 4-5 volte alla settimana per chi è ben allenato e di alternare sempre dei giorni di riposo per almeno 2-3 volte alla settimana. Anche per chi non ha nessun problema nell’allenarsi 5 giorni alla settimana, è consigliato tenere il sabato e la domenica come giorni di riposo per il fisico. Fare una passeggiata, tapis roulant o correre a ritmo contenuto potrebbe essere fatto con regolarità. Per gli esercizi aerobici potrebbe essere più indicato definire delle pause da rispettare.

Molti ignorano che allenarsi intensamente tutti i giorni, a casa o in palestra, potrebbe causare malessere per il metabolismo e la mente

Il recupero delle energie e il riposo per il fisico è parte integrante di un allenamento salutare e funzionale. Alternare un giorno di esercizi e uno di completo relax permetterebbe di avere muscoli più forti e di tenere alte le prestazioni. Infatti, è possibile che l’overtraining porti ad una serie di conseguenze da non sottovalutare.

La prima è che il metabolismo inizia a risentire dello stress da allenamento, diventando più lento. Questo può facilitare lo stallo del peso, quindi si smette di pendere massa grassa anche per lunghi periodi di tempo.

In altri casi, molti ignorano che allenarsi intensamente porta ad un aumento del peso, nei casi di carico eccessivo e allenamenti intensivi per troppo tempo prolungato. Se il metabolismo non lavora come dovrebbe, allora la massa grassa non si perde e il corpo smette di bruciare. Inoltre, può portare anche a dei disturbi umorali. Soprattutto in attività fisiche stressanti, la funzione principale dello sport come antidepressivo si trasforma in un altro accumulatore di ansia.

Per cui se prima ci sentivamo iperattivi, eccitati ed energetici, dopo attività di questo genere, potremmo riscontrare aumenti dell’appetito e fame nervosa. La palestra, anche se fatta a casa, deve essere un ambiente le cui regole non ci costringono come la vita di tutti i giorni.