L’oroscopo 2022 annuncia un fine marzo sfavillante grazie alla pioggia di soldi e fortuna che cadrà su questi segni

A qualcuno sembrerà incredibile eppure tra i tanti pensieri siamo al giro di boa anche per marzo. Superata la prima metà del mese in tanti si stanno preparando all’arrivo della primavera e qualcuno in particolare dovrà essere pronto a grandi cambiamenti. Già dalla prossima settimana potrebbero cominciare a farsi sentire gli influssi fortunati di Stelle e Pianeti che hanno deciso di baciare alcuni segni. In particolare, sarà il Pianeta del dialogo e della saggezza, Mercurio, a donare nuova luce, ma anche la Luna giocherà la sua parte.

Di seguito vedremo per chi l’oroscopo 2022 annuncia un fine marzo sfavillante.

Buone notizie già da domenica

Prima ancora dell’inizio della prossima settimana, chi sarà investito da un’ondata di energia positiva e buona sorte sarà un segno che ha avuto diversi alti e bassi. Eppure, nonostante l’incostanza del favore degli astri, si prospetta un fine marzo ricco di sorprese per i Gemelli.

Come detto, già da domenica terminerà l’opposizione di un severo Mercurio che, invece, comincerà a giocare a favore di questo segno. Finalmente torna la serenità interiore che potrebbe rispecchiarsi nel lavoro con interessanti svolte finanziarie. Potrebbe bollire in pentola una promozione o la realizzazione di un progetto lasciato nel cassetto da troppo tempo. Buone notizie anche sul fronte amoroso e passionale grazie alle energie riversate da Venere che garantirà una settimana di fuoco.

Guarda che Luna

I latini dicevano “per aspera ad astra” che letteralmente significa che attraverso le difficoltà si giunge alle Stelle. Non c’è frase migliore da utilizzare se non questa per i nati tra il 20 aprile e il 20 maggio. Nonostante la Luna in opposizione per i primi giorni della settimana, da martedì in poi questa cambierà la propria influenza sulla fortuna. Il Toro è un segno cocciuto che non si tira indietro davanti alle sfide e pertanto, grazie alla Luna che torna ad arridere non sarà un problema affrontare le difficoltà. Anzi, l’aspetto migliore sarà proprio la soddisfazione di essere riusciti a venire fuori dalle difficoltà ancora più forti. A scatenare una nuova energia nel Toro sarà Marte che grazie alle sue scosse fungerà da stimolo per un fine marzo fortunato.

Chi invece fiorirà in primavera sarà il segno del Sagittario che finalmente trova Mercurio dalla sua parte. Come se non bastasse, la Luna in congiunzione trasforma la fine di marzo in un periodo ricco di felicità e fortuna, specialmente in mezzo alla settimana. Grazie al supporto di questi 2 Pianeti, potrebbero infine arrivare interessanti svolte sul lavoro.

