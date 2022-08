Per iniziare la giornata col piede giusto, non c’è niente di meglio che preparare dei deliziosi biscotti da inzuppare nel tè, nel latte o nel caffè. Semplici e veloci da realizzare, essi sono perfetti per accontentare i gusti di tutti. Infatti, si possono preparare tantissimi tipi di biscotti da arricchire con il cioccolato, con il cocco, o il pistacchio. Oppure con alcuni tipi di frutta e agrumi, come le mele ed i limoni, con i quali si possono preparare dei golosi biscotti dal cuore morbido.

In questa ricetta, vedremo come sfruttare un frutto tipico di questa stagione, ossia i fichi. Per realizzarli avremo innanzitutto bisogno di preparare una buona pasta frolla. Per farla, ci serviranno soltanto:

300 g di farina 00;

140 g di burro;

80 g di zucchero semolato;

60 g di latte;

un uovo;

un tuorlo;

una bustina di estratto di vaniglia;

una bustina di lievito per dolci.

Il ripieno e la copertura

Ingredienti:

450 g di fichi già privati della buccia;

60 g di farina di mandorle;

un limone;

60 g di zucchero;

zucchero a velo.

Biscotti di pasta frolla dal ripieno squisito, pronti in poco tempo

Partiamo innanzitutto dal ripieno. Per prima cosa, sbucciamo i fichi e riduciamone a pezzetti la deliziosa polpa interna. A questo punto, versiamo quest’ultima all’interno di una padella antiaderente, aggiungendo anche lo zucchero, il succo di limone e la sua scorza grattugiata. Cuociamo il tutto a fuoco moderato cercando di mescolare spesso e cercando, contemporaneamente, di schiacciare bene la polpa. Dopo circa 15 minuti, quando il composto sarà abbastanza compatto, incorporiamo anche la farina di mandorle e mescoliamo nuovamente. Una volta amalgamati per bene gli ingredienti, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare in una ciotola.

Ora non ci resta che preparare la pasta frolla. Inseriamo, quindi, all’interno di una ciotola la farina 00, lo zucchero ed il lievito per dolci. Dopo di che, prendiamo il burro ancora freddo da frigorifero, tagliamolo a pezzi e aggiungiamolo nella ciotola. Con le mani, ora, iniziamo ad impastare il tutto fino ad ottenere un composto granuloso.

A questo punto, aggiungiamo nel composto anche l’uovo e l’estratto di vaniglia e continuiamo a rimestare, fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgiamolo, quindi, con della pellicola alimentare e riponiamolo in frigorifero per circa una mezz’oretta. Trascorso il tempo necessario, dividiamo la pasta frolla in due parti e, con un mattarello, stendiamole dandone una forma a rettangolo.

Gli ultimi passaggi

Adagiamo il composto di fichi al centro di ogni rettangolo e cerchiamo di accavallare i bordi per chiudere i due rotoli. Ora, trasferiamoli su una teglia rivestita con carta forno ed inforniamo a 170 g per circa 20 minuti. Una volta pronti, lasciamoli raffreddare e, dopo di che, tagliamoli a fette.

A questo punto siamo pronti per spolverare lo zucchero a velo su questi biscotti di pasta frolla dal goloso ripieno di fichi.

