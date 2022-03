Per chi ha voglia di dolci, ed è alla ricerca di una ricetta semplice e veloce, i biscotti che stiamo per presentare sono davvero imperdibili. Infatti, tra poco vedremo come realizzare dei deliziosi e fragranti biscotti all’aroma di limone che sconvolgeranno chiunque li assaggerà. Perfetti da gustare a colazione, o per merenda, si preparano in pochi minuti ed hanno bisogno di pochissimi ingredienti. Infatti, ci serviranno soltanto:

300 g di farina 00;

120 g di zucchero semolato;

100 ml di olio di semi;

4 g di lievito per dolci;

1 uovo intero;

zucchero a velo;

succo di 1 limone;

buccia grattugiata di 2 limoni.

Golosissimi e fragranti i biscotti dal cuore morbido da preparare al volo con questo trucchetto da veri pasticcieri

Innanzitutto, in una ciotola versiamo l’olio di semi, lo zucchero e la buccia grattugiata e montiamo con delle fruste elettriche. In alternativa all’olio di semi, possiamo utilizzare il burro, o qualsiasi altro ingrediente che possa sostituirlo.

Una volta ottenuta una crema chiara e spumosa, aggiungiamo l’uovo e continuiamo a montare il composto. Nel fare ciò, versiamo a filo, e poco per volta, il succo di limone precedentemente filtrato.

Fatto ciò, incorporiamo anche la farina ed il lievito setacciati ed impastiamo il tutto utilizzando anche le mani. Per concludere il procedimento, possiamo trasferirci su un piano da lavoro, ricordandoci di spolverare altra farina. Quando avremo ottenuto un panetto morbido e compatto, sigilliamolo con una pellicola trasparente e riponiamolo in freezer per 15 minuti. Per chi ha più tempo a disposizione, potrebbero bastare anche 45 minuti in frigorifero.

L’ultima fase

Trascorso il tempo necessario, iniziamo a staccare dall’impasto dei pezzetti da 20 g circa ed arrotoliamoli con le mani, come se fossero delle polpette.

Una volta finito, immergiamo queste palline prima nello zucchero semolato e poi in abbondante zucchero a velo. Dopo averle totalmente ricoperte di zucchero, disponiamole su una teglia foderata con carta forno e lasciamole raffreddare per un’altra ora in frigorifero. Una volta tolti dal frigo, possiamo sfruttare un trucchetto dei pasticcieri, ossia quello di immergerle nuovamente nello zucchero a velo.

Per essere golosissimi e fragranti i biscotti dovranno cuocere a 180 gradi per i primi 5 minuti. Poi, per i restanti 10, bisognerà abbassare la temperatura a 170 gradi. Una volta pronti, sforniamoli a lasciamoli intiepidire per una mezz’oretta prima di servirli.