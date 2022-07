Sono senza burro questi cornetti fatti in casa da sfornare a colazione

La colazione, come ben sappiamo, è il pasto più importante della giornata e non andrebbe assolutamente preso sottogamba. Saltarlo, infatti, potrebbe comportare una serie di problematiche per la salute, tra cui il rallentamento del metabolismo e un maggior rischio di malattie cardiovascolari.

Per fare colazione nel migliore dei modi, però, bisognerebbe anche valutare quali sono gli alimenti più adatti e quali no. Ad esempio, potrebbe essere molto utile preparare un delizioso yogurt bianco con frutta secca, kiwi e mele. Tuttavia, a volte, è anche giusto concedersi qualche alimento un po’ più sfizioso, ma senza per forza esagerare con ingredienti troppo grassi.

Infatti, si potrebbero anche preparare dei sofficissimi e leggerissimi cornetti brioche senza burro. Per farli avremo bisogno di:

350 g di farina 00;

85 ml di latte;

90 ml di olio di semi di arachide;

70 g di zucchero semolato;

10 g di lievito di birra fresco;

2 uova;

un tuorlo;

scorza di un limone intero.

Sono senza burro questi cornetti fatti in casa perfetti da sfornare a colazione

Il primo passaggio da effettuare per ottenere dei fantastici cornetti è quello di sciogliere il lievito all’interno del latte a temperatura ambiente. A questo punto, all’interno della ciotola di una planetaria, versiamo tutta la farina setacciata e lo zucchero. Dopo di che aggiungiamo anche l’uovo ed il tuorlo (entrambi a temperatura ambiente) ed il latte con il lievito disciolto. Infine uniamo anche la scorza grattugiata di un limone, insieme all’olio di semi, ed azioniamo la planetaria. In alternativa si potrebbe evitare di utilizzare questo strumento e impastare a mano, seguendo ugualmente gli stessi passaggi.

Una volta terminata la lavorazione dell’impasto, quest’ultimo dovrà risultare morbido, liscio ed elastico. Trasferiamolo, quindi, su un piano infarinato e continuiamo a lavorarlo con le mani dandogli la classica forma del panetto. A questo punto inseriamolo all’interno di una ciotola e copriamola con una pellicola trasparente, in modo tale che possa lievitare.

Trascorso il tempo necessario, trasferiamolo nuovamente sul piano di lavoro e stendiamolo con un matterello fino ad ottenere una sfoglia a forma di rettangolo. Ora non ci resta che ricavare dei triangoli isosceli e arrotolarli, uno alla volta, su se stessi. Al termine di questo processo adagiamo i cornetti su una teglia con carta forno e lasciamoli lievitare per un’altra oretta.

Fatto ciò, spennelliamo un uovo sbattuto sulla superficie dei cornetti ed inforniamoli a 180 gradi per circa 25 minuti. Una volta sfornati, lasciamoli riposare per qualche minuto prima di farcirli e servirli. Quindi, anche se sono senza burro questi cornetti sono semplicissimi da realizzare e permetteranno di iniziare la giornata con la giusta carica.

