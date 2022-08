Per nascondere piedi brutti ecco sandali che assecondano la forma

Avere dei piedi con una pianta larga oppure di una taglia superiore al 40 o delle imperfezioni vistose potrebbe complicare la scelta delle calzature. I nostri difetti ci appaiono ingigantiti rispetto a ciò che vedono le altre persone, però il difetto sta lì, noi lo sappiamo e non riusciamo a farcene una ragione. Rimedi e consigli non mancano. Qualunque piede per quanto ci possa sembrare brutto, farà una figura totalmente diversa se curato nei dettagli. Una pedicure fatta per bene, uno smalto sobrio ma prezioso e delle calzature che deviano l’attenzione potrebbero far passare in secondo piano le nostre fissazioni.

Alcuni consigli

Potrebbe crearci frustrazione andare a fare shopping senza trovare i negozi che abbiano le nostre misure. Quando ne scopriamo uno, facciamolo diventare il nostro punto di riferimento. Acquistiamo più paia di scarpe e facciamo scorta, potremmo non averle più a disposizione. Evitiamo i sandali con i tacchi se i nostri piedi sono lunghi o grandi, l’effetto che otterremmo potrebbe essere goffo. Spesso, on line, i numeri si fermano al 41, segniamoci siti e marchi che vendono o producono sandali o scarpe di misure superiori. Su Zalando e Sarenza si trovano questi numeri e marchi tipo Jummy Choo e Tory Burch hanno delle proposte per piedi più lunghi e forme particolari.

Forme diverse

Per nascondere piedi lunghi e brutti utilizziamo smalti chiari, rosa o madreperla. Limiamo le unghie corte ed evitiamo di tenerle squadrate o molto colorate. Se riusciamo a trovare uno stile che si adatti alla forma, la scelta del sandalo sarà più facile. Molte star non hanno piedi bellissimi eppure anche un sandalo minimal con i piedi curati può ottenere un effetto convincente.

Se abbiamo la pianta dei piedi larga, la scarpa non deve mai avere la punta rotonda, ma allungata. Le ballerine aperte estive evidenziano terribilmente questa forma. Una scarpa non da tennis, ma di un marchio sportivo, potrebbe essere una soluzione. Solitamente i disegni di questi marchi sono ottimi per assecondare la forma del piede.

Per nascondere piedi brutti ecco sandali che assecondano la forma

Se abbiamo trovato uno smalto che si adatta alla forma del piede e abbiamo fatto una pedicure di qualità, la scelta migliore per nascondere i difetti è quello di mostrarli.

D’estate, un sandalo basso e minimal, totalmente aperto, è la calzatura migliore per ogni tipo di piede. Senza fronzoli e facilmente abbinabili rendono la scelta del look veloce e ci tolgono tante paranoie. Costringere i piedi in sandali stretti metterebbe in maggiore evidenza il difetto che ci da noia. Lacci, passanti e decorazioni attirano l’attenzione e peggiorano la circolazione lasciando segni che andrebbero ad aggiungersi al difetto che non ci piace. Il sandalo aperto, invece, fa respirare il piede che appare per come è realmente. Molte attrici hanno adottato questa strategia e ora i modelli basici si trovano su tutte le passarelle.

