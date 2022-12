Biscotti di Natale senza precedenti: i più buoni e leggeri sono fatti così

A Natale non possono mancare a tavola dei biscotti a tema. Ecco la ricetta per realizzare dei biscotti leggeri e buonissimi, con tutte le istruzioni su cosa serve e cosa fare.

Il periodo delle feste regala molte emozioni alle persone. In alcune accende la voglia e lo spirito creativo, anche in cucina. Ci sono piatti tipici del periodo che fanno parte della tradizione, ma ci sono anche delle piccole novità, delle varianti da provare.

Va bene rispettare le proprie abitudini, ma anche sorprendere a tavola con qualcosa di nuovo e di sfizioso. Ad esempio, con dei biscotti di Natale senza precedenti. In questo modo, si può catturare l’attenzione dei grandi, che non possono mai rinunciare a qualcosa di dolce, così come dei bambini.

Una nuova ricetta, sempre tenendo conto della linea, può unire le persone in un momento di festa, di sorrisi, di buon umore, di condivisione. Non c’è niente di meglio di un dessert così buono e così leggero come quello che proponiamo qui di seguito: i biscotti con vaniglia e mandorle.

Biscotti di Natale senza precedenti: cosa serve per farli in modo perfetto

Ecco tutti gli ingredienti necessari per fare i biscotti:

250 g di farina 00;

150 g di mandorle;

125 g di zucchero semolato;

120 g di burro;

2 uova;

1 baccello di vaniglia;

sale.

Prendere il burro freddo, tagliarlo a pezzettini e metterlo in una ciotola insieme allo zucchero. Mettere in azione le fruste per qualche minuto per ottenere un composto cremoso e aggiungere due tuorli e un pizzico di sale.

A questo punto, vanno aggiunti gli altri ingredienti: le mandorle tritate finemente, i semini della vaniglia e poi la farina setacciata poco alla volta, sempre mantenendo le fruste in azione. Il composto ottenuto deve essere ricoperto con pellicola e messo in frigorifero per almeno un’ora.

Prendere il composto, lavorarlo sul tavolo con mattarello e un po’ di farina per formare uno spessore di mezzo centimetro. Procedere con gli stampini per fare i biscotti della forma che si preferisce. Sarebbe ideale farli a tema natalizio, ad alberello, per esempio.

È il momento di disporli nella teglia con carta da forno e cuocerli in forno preriscaldato a 170° per 10-12 minuti. Per servirli occorre aspettare che si raffreddino e solidifichino un po’ di più.

Una piccola aggiunta sfiziosa

In questo modo avremo dei biscotti vaniglia e mandorle già buonissimi, dal sapore davvero unico. Ma perché fermarsi qui? Ecco un piccolo suggerimento in più per personalizzarli e renderli ancora più buoni. Si può fare una glassa, anche sciogliendo un po’ di cioccolato fondente.

Inoltre, le mandorle possono essere usate in due modi. Una soluzione è, come abbiamo descritto, tritarle finemente e aggiungerle nell’impasto. L’altra è quella aggiungerle alla fine sulla glassa. Il bello di ogni ricetta è che si può personalizzare in mille modi diversi.