Svelati i migliori pandori in vendita nei supermercati secondo la nota indagine

Presentare un pandoro gustoso e buono per i pranzi e le cene del periodo natalizio è segno di cura ed ospitalità. Per fortuna non dobbiamo spendere grandi cifre per avere un buon prodotto, secondo quanto emerge da una ricerca di Altroconsumo.

Non tutti sono in grado di distinguere intuitivamente i segni e le caratteristiche di un buon pandoro. Talvolta ci facciamo suggestionare dal prezzo presentato dall’etichetta, dimenticandoci però il costo di un prodotto è dato da una pluralità di fattori: alcuni riguardano il prestigio del marchio, altri semplicemente l’impiego di procedure produttive complesse, oppure il basso numero di prodotti disponibili sul mercato. Al contrario, un prezzo basso non preclude necessariamente la qualità del prodotto. Per fortuna per aiutarci sono stati svelati i migliori pandori in vendita nei supermercati in vendita a pochi euro.

Alcuni segni di un buon pandoro

Dovremmo sapere che senza ricorrere ad indagini specialistiche, anche noi potremmo imparare alcuni metodi intuitivi per valutare la qualità di un prodotto: una pasta interna asciutta, specie se accompagnata da un colore giallo uniforme, è un buon segno di buona cottura e di presenza sufficiente e omogenea di burro e uova nell’impasto. Il colore esterno sarà di una sfumatura vagamente dorata, ma senza eccedere in scurezza o chiarore, che non sono buoni segni. All’assaggio deve emergere il burro e la vaniglia, mentre se dovesse sentirsi un sapore acido, allora la cottura è stata eccessiva. Allo stesso modo un profumo acido potrebbe indicare un eccesso di lieviti.

Ma se tutto ciò non bastasse ecco i pandori che per Altroconsumo (studio di dicembre 2022) rappresentano i migliori prodotti della grande distribuzione. Il test ha valutato criteri oggettivi, test di laboratorio e degustazione di specialisti.

Con una valutazione ottima di 70 punti, si posiziona appena sotto al podio il Pandoro Duca Moscati reperibile presso Eurospin. Il prodotto vanta un prezzo notevole, solo 4,64 euro in media. La lunga conservazione, la presenza massiccia di alcuni ingredienti e l’indice di muffe e lieviti sono tra i punti maggiori a favore di questo prodotto davvero interessante.

Con appena 1 punto in più nella classifica, ecco al terzo posto il Pandoro classico COOP. I valori e le qualità sono simili, conditi da un’ottima valutazione sulla completezza dell’etichetta. Il prezzo è leggermente più alto, visto che un pandoro da 1 kg ha un prezzo registrato di 6,49 euro.

Bauli, Il Pandoro di Verona, si piazza al secondo posto con un punteggio di 74 e ad un punto dal vertice. Il prezzo si assesta, in media, a 7,96 euro. Gusto e aroma, insieme alla qualità mostrata dalle prove di laboratorio, sono all’altezza delle aspettative. Molto buoni sono i risultati di qualsiasi parametro, incluso quello di presentazione interna ed esterna.

Ed ecco infine il vincitore della classifica di Altroconsumo, ovvero il Magnifico Pandoro Le Tre Marie. Il prezzo d’acquisto risulta certamente maggiore (12,65 euro di media). Ci garantiremo però un prodotto di grande qualità secondo pressappoco qualsiasi parametro valutato.

