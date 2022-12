Come curare il cactus di Natale: ecco tutti i segreti per una fioritura sbalorditiva

Perché il cactus di Natale non fiorisce? Niente paura, perché qui ci sono tutte le indicazioni e tutti i trucchi per sapere come farlo fiorire, come coltivarlo e quando rinvasare.

Nel periodo natalizio è del tutto normale andare alla ricerca di piante o fiori da regalare o da portare a casa. Donano un’atmosfera unica e sarebbe davvero un peccato non goderne. Oltre alla classica Stella di Natale, però, ci sono anche tante altre piante ricercate e apprezzate.

Una di queste è il cactus di Natale. Si chiama così perché la sua fioritura avviene proprio nel periodo pre-natalizio e natalizio. In genere, questa pianta fiorisce due o tre volte l’anno, ma i suoi fiori a dicembre hanno un effetto totalmente diverso.

Come curare il cactus di Natale? Questa pianta arriva dall’America Meridionale e ha delle precise esigenze. Ecco qui di seguito come si cura, come si coltiva, tutto quello che occorre fare e quello che bisogna evitare per mantenerlo in salute e con una fioritura straordinaria.

Come curare il cactus di Natale: cosa fare e cosa non fare

Il cactus di Natale è una pianta da tenere in vaso in appartamento. Ha dei rami molto carnosi e dei fiori rossi a forma di tubo molto particolari e molto belli da vedere. Il rosso non è l’unico colore dei fiori che si può trovare, ci sono piante con fiori bianchi, rosa e viola.

Vediamo, in particolare, cosa fare per coltivare questa pianta nel modo giusto:

usare terriccio umido e poroso con strati di torba e foglie;

umido e poroso con strati di torba e foglie; mantenere una temperatura il più possibile stabile, che non scenda al di sotto dei 10 gradi e che non superi i 25;

il più possibile stabile, che non scenda al di sotto dei 10 gradi e che non superi i 25; esporla a 6 ore di luce , non diretta, e metterla per 12 ore al buio ogni giorno;

, non diretta, e metterla per 12 ore al buio ogni giorno; prima di dare acqua aspettare che il terreno sia completamente asciutto.

Invece, le cose da evitare sono queste:

fonti di calore : quindi, deve stare lontano dai termosifoni;

: quindi, deve stare lontano dai termosifoni; correnti d’aria: va bene metterla vicino ad una finestra, ma tenendola sempre chiusa perché l’aria fredda danneggia la fioritura;

fredda danneggia la fioritura; spostamenti: la pianta è molto abitudinaria e spostarla significherebbe darle uno shock.

Seguendo queste istruzioni la pianta godrà di ottima salute. Tutta si riverserà sui fiori che spunteranno prima timidamente e poi si apriranno per regalare un effetto sbalorditivo.

Quando rinvasare

Nonostante sia una pianta da regalare o da acquistare soprattutto nel periodo delle feste, il cactus di Natale vive il suo ciclo tutto l’anno. Per dargli tutto ciò di cui ha bisogno occorre anche rinvasare. Il periodo migliore per farlo è da febbraio ad aprile.

Nello spostare la pianta, si deve tenere conto che il vaso deve essere più grande, il terriccio nuovo e pieno di nutrienti. Infine, occorre sapere che il rinvaso per questo tipo di pianta in genere va effettuato ogni tre anni.