Ecco dove andare durante le vacanze di Natale e le cose da fare tra degustazioni di grappa e dolci

Per chi durante le vacanze di Natale vuole trascorrere qualche giorno di vacanza all’estero una delle mete ideali potrebbe essere anche non troppo lontana. Nella splendida Andalusia si trova Malaga e una serie di splendidi paesini nei dintorni con spettacolari tradizioni natalizie. Non per discostarsi dalle tradizioni nostrane ma per conoscerne di altre che potrebbero piacerci e stupirci. Scopriamo cosa fare e cosa scoprire in questi splendidi luoghi durante il periodo del Natale.

Chi non sogna di concedersi qualche giorno di vacanza per staccare dalla solita routine e della solita vita? E perché non farlo durante le vacanze natalizie senza, magari, andare ad intaccare i propri giorni di ferie? E scegliere una meta ricca di tradizioni che potrebbero essere simile alle nostre potrebbe essere l’ideale. Dando il modo anche di conoscere non solo tradizioni nuovi ma anche cibi e sapori differenti, che renderebbero il Natale un po’ più speciale. Ecco dove andare durante le vacanze di Natale, cosa mangiare e bere in un breve tour nel cuore dell’Andalusia.

La magia del Natale fuori dei confini Italiani

C’è sempre qualcosa di magico durante il periodo natalizio. Ma non è una cosa che accade soltanto in Italia e per comprenderlo bisognerebbe uscire dai nostri confini proprio in questi periodi. Un breve soggiorno a Malaga permetterebbe di scoprire delle tradizioni, che seppur simili alle nostre, si discostano da quelle che generalmente si conoscono.

Partire per un Paese estero per una breve vacanza natalizia potrebbe essere un modo alternativo di concedersi un Natale diverso. Alla scoperta di sapori, musiche e luminarie che rispecchiano la cultura dei luoghi che si visitano.

Ecco dove andare durante le vacanze di Natale alla riscoperta di sapori e musiche

Scegliere Malaga come meta sarebbe un modo alternativo di passare le feste. E anche visitare i paesini che la circondano alla riscoperta di speciali tradizioni. Con speciali concerti per il Natale che si svolgono per le strade dei paesi.

Una destinazione perfetta con la quale rendere omaggio anche alla tradizione gastronomica locale. Degustazione di “bunelos”, grappe e dolci non potranno mancare per chi decide di fare questo viaggio natalizio.

Clima più caldo e tante cose da fare

Sicuramente a Malaga si troverà una città con un grande spirito Natalizio. Ma questa è anche una destinazione in cui trovare clima più caldo rispetto a quello italiano. Le temperature medie a dicembre si aggirano tra i 18 ed i 20° con pochissima pioggia. Un clima decisamente caldo per noi che a dicembre siamo abituati al gelo.

Tutte le strade di Malaga tra il 27 novembre ed il 6 gennaio sono addobbate con splendide luminarie. E val la pena fotografarle tutte visto che sono famose in tutta Europa. Ma abbondano anche i mercatini di Natale in cui scovare prelibatezze culinarie e qualche souvenir.

Per chi è appassionato di concerti natalizi non può mancare, invece, una visita a Piazza de la Constitucion, dove dalle 13 al 23 dicembre si svolgeranno i concerti di musica natalizia. E per chi ama i presepi tradizionali c’è addirittura un percorso in cui non può mancare quello del Comune che è il più grande.