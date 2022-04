Bijoux come i gioielli di lusso, ecco il segreto che in pochi conoscono per non farli annerire o rovinare a costo zero

I gioielli come i bijoux sono una parte della nostra vita. In molte famiglie si tramandano come il famoso anello di fidanzamento che passa da madre in figlia o da suocera a nuora. Così anche per le spille, collier e tutto ciò che si possiede.

Questo passaggio di testimone funziona anche per gli uomini e in questo caso si parla soprattutto di orologi, di gemelli e di ferma soldi. O di qualsiasi strumento come penne da collezione o oggettistica varia.

Oltre ai monili della nostra famiglia, bisogna considerare anche quelli che si utilizzano tutti i giorni. Dal braccialetto alla cavigliera, o al girocollo o monorecchino di tendenza oppure come per l’ultimo trend dell’estate che abbraccia toni unici che mettono allegria e buonumore.

Ma che siano bijoux o un gioielli di lusso, esiste un segreto per poterli mantenere nel tempo come appena acquistati.

Ecco perché alcuni oggetti come i monili che si indossano anneriscono o si rovinano del tutto

Molte persone pensano che i gioielli o bijoux si rovinano perché sono di bassa qualità. Non è assolutamente vero, o almeno in parte. Questo perché spesso non si presta attenzione a delle piccole regole che tutti dovremmo osservare quando si indossa qualcosa che va dall’orologio agli orecchini.

Innanzitutto bisogna tenere ben a mente che esistono molti prodotti per pulire i gioielli senza rovinarli come un gioielliere professionista. Ma prima di passare alla pulizia, bisogna prendere in considerazione di cambiare qualche abitudine se si vuol preservare quell’oggetto.

Non tutti gli accessori sono uguali. Esistono delle pietre o degli organismi come il corallo che a contatto con creme, profumi, lacche per capelli e sudore, si possono rovinare irrimediabilmente. Ma ci sono tante soluzioni per preservare questi oggetti meravigliosi che non passeranno mai di moda.

Così come per il corallo, ogni gioiello o bijoux si può rovinare nel tempo e se si seguono delle piccole attenzioni che non costano nulla, si potranno indossare come il primo giorno.

Bijoux come i gioielli di lusso, ecco il segreto che in pochi conoscono per non farli annerire o rovinare a costo zero

L’argento è uno dei metalli che tende ad annerire dopo pochi utilizzi. Questo avviene soprattutto in estate quando con il sudore il metallo si ossida e si annerisce. Ma esistono anche tipi di pH della pelle molto acidi che possono accelerare questo processo non solo d’estate ma anche in inverno.

Quindi la prima cosa da temere è un pH acido o il sudore che annerisce e macchia l’argento. Cosa differente per un metallo come l’oro che subisce una piccolissima alterazione in confronto all’argento. Assolutamente da evitare sono le creme, i profumi e la lacca per capelli dopo aver indossato i monili, o perlomeno indossare tutto dopo circa 15 minuti.

Ogni qualvolta si utilizza un accessorio, sarebbe bene lavare con un sapone sgrassante come quello dei piatti e acqua calda. Poi tamponare con un panno morbido come il tessuto che si utilizza per pulire le lenti degli occhiali ed infine riporre i gioielli o bijoux nel portagioie.