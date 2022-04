Preparare un dolce non significa che bisogna impastare, infornare e sporcare l’impossibile in cucina, ma bensì concedersi un momento di piacere. Tutto questo se avviene in pochi minuti può lasciarci del tempo a disposizione da dedicare ad altre faccende ancora da sbrigare, alla famiglia o a noi stessi.

Quindi cosa c’è di meglio che sbirciare tra la dispensa in cucina e preparare in soli 3 minuti questo dolce che lascerà tutti senza fiato. Infatti questo dolcetto è davvero delizioso e si può preparare con pochissimi ingredienti che solitamente abbiamo un po’ tutti in casa.

Nella ricetta qui proposta si posso fare tante variazioni, aggiungere o togliere a piacere gli ingredienti in base alla disponibilità e ai propri gusti. Un dessert perfetto da gustare dopo una cena quando ci assale quella voglia di dolce e non si vuol ripiegare su creme, marmellate spalmabili o cose simili.

Con questa idea si può organizzare anche uno spuntino pomeridiano tra grandi e piccini o una colazione domenicale in famiglia e così via.

Ingredienti

ananas sciroppato o pesche sciroppate;

50 gr di burro;

miele;

cannella;

gelato alla vaniglia o alla frutta (facoltativo);

frutta secca, cereali, cioccolata (facoltativo).

3 minuti per preparare questo dolce spettacolare spendendo pochissimo e gustandolo in ogni momento della giornata

Procedimento

Iniziare questa preparazione lampo prendendo una padella antiaderente abbastanza capiente e lasciando sciogliere il burro. Non appena il burro sarà sciolto, versare subito le fettine d’ananas o di pesca precedentemente scolate dal succo.

Lasciar insaporire assicurandosi che ogni lato della frutta vada a contatto con la padella per creare una crosticina golosa per circa 1 minuto per lato.

Adesso prendere un po’ di miele, circa 1 o 2 cucchiaini e lasciarlo sciogliere sulla frutta e spolverare a piacere con la cannella. Non resta che completare la cottura che terminerà non appena il dolce visivamente apparirà ben caramellato e da far venire l’acquolina in bocca.

Arrivati fin qui, impiattare, e se si vuole, aggiungere il gelato e magari decorare con della frutta secca, cereali, gocce di cioccolato o qualsiasi cosa si ha a disposizione.

Letture consigliate

Un caffè super cremoso con questi 3 segreti per pulire la macchina da sporcizia e calcare senza usare prodotti chimici